Le danger de la poussette que vous devez connaître pendant les chaudes journées d’été

Par temps clair et lumineux, les parents profitant d’une promenade ou d’un jogging à l’extérieur avec leur bébé drapent souvent une couverture sur la poussette pour protéger le petit passager du soleil.

Beaucoup peuvent être alarmés par les gros titres déclarant la pratique dangereuse. Même la plus fine des housses peut réduire la circulation de l’air et augmenter la température à l’intérieur de la poussette à des niveaux dangereux, a averti un pédiatre de Stockholm, en Suède.

Par temps chaud, il est possible de créer un effet de serre dans un espace clos, comme une poussette, même si vous utilisez une mousseline ou un autre tissu fin et fluide. Shutterstock

Ses commentaires de 2014 font à nouveau le tour alors que les températures estivales atteignent des niveaux dangereux aux États-Unis et dans d’autres parties du monde.

« Il fait extrêmement chaud dans la poussette, quelque chose comme un thermos », a déclaré Svante Norgren au Svenska Dagbladet, un journal suédois.

« Cela deviendrait rapidement inconfortable et potentiellement dangereux pour l’enfant. »

Ne manquez jamais une histoire parentale avec les newsletters d’AUJOURD’HUI ! Inscrivez-vous ici

Le journal a testé cette théorie, laissant une poussette vide au soleil par une chaude journée. Sans aucun revêtement, la température à l’intérieur a atteint environ 71 degrés. Avec une couverture mince, il a grimpé à 93 degrés en 30 minutes. Après une heure, il a atteint près de 99 degrés, selon The Local.

Les résultats n’ont pas surpris le Dr Wendy Sue Swanson, une pédiatre de Seattle qui écrit le blog Seattle Mama Doc, mais elle a exhorté les familles à ne pas paniquer.

« Ne soyons pas fous à ce sujet », a déclaré Swanson AUJOURD’HUI. «Depuis cent ans, les parents drapent soigneusement et en toute sécurité des couvertures sur leurs poussettes pour les protéger du soleil, et nous voulons toujours qu’ils le fassent. Mais nous pouvons y réfléchir et c’est un bon rappel.

Par temps chaud, il est certainement possible de créer un effet de serre dans un espace clos, comme une poussette, même si vous utilisez une mousseline ou un autre tissu fin et fluide qui semble très respirant, a-t-elle déclaré.

Connexes: Une maman en fauteuil roulant peut emmener bébé faire des promenades avec une poussette spécialement conçue

Il y a aussi le problème de ne pas pouvoir voir votre bébé, a déclaré le Dr Sarah Adams, pédiatre à l’hôpital pour enfants d’Akron dans l’Ohio. De plus, les bébés ont tendance à avoir plus chaud que les adultes, a-t-elle ajouté.

« Je ne l’aime pas parce que cela créera plus de chaleur », a noté Adams. « Vous arrêtez la circulation de l’air, ce qui aura un impact sur la respiration et la température du bébé. »

Il est possible qu’un bébé ait un coup de chaleur, ont déclaré Swanson et Adams, mais aucun des médecins n’avait jamais entendu parler d’un enfant blessé ou mourant à cause de ce scénario.

Une bonne ventilation est importante pour le confort et la sécurité de bébé, pensez donc aux alternatives aux couvertures par temps chaud.

Comment protéger votre enfant du soleil

Les médecins avaient les conseils suivants :

Évitez de sortir avec votre bébé par temps chaud, si possible.

Restez à l’ombre, c’est le moyen le plus simple d’éviter les rayons nocifs du soleil.

Utilisez un parapluie, cela ne limitera pas la circulation de l’air.

Trouvez une poussette qui a un auvent et une sorte d’ouverture à l’arrière pour que l’air circule. Il peut également être utile d’acheter une poussette avec un tissu léger.

Vérifiez fréquemment votre bébé : lorsque vous marchez ou faites du jogging avec un enfant dans une poussette, vérifiez toutes les 10 à 15 minutes. « Regardez votre enfant et sa réponse… si ses joues sont rouges, s’il transpire, s’il est chaud au toucher, c’est probablement trop chaud », a déclaré Swanson.

Recherchez des signes de problèmes : « S’ils semblent extrêmement irritables, ou tout le contraire, léthargiques ou inanimés », a déclaré Adams. « Tout changement dans leur respiration, en particulier une respiration rapide. »

Si vous pensez que votre enfant souffre d’épuisement par la chaleur :

Sortez de la chaleur le plus vite possible et entrez dans un espace climatisé.

Donnez des liquides à votre enfant.

Assurez-vous que votre enfant agit normalement : vous répond, interagit, absorbe les fluides et les maintient au calme.

Si vous craignez que votre bébé ne refroidisse pas, consultez les urgences.

Cette histoire a été initialement publiée en 2016.