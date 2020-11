Le Danemark suspend son projet d’abattage de 17 millions de visons suite à des infections à coronavirus

La semaine dernière, le gouvernement danois a annoncé son intention d’abattre tous les visons d’élevage dans le pays pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus; maintenant, les législateurs ont abandonné ce plan, selon les rapports de presse.

Les autorités sanitaires danoises craignaient initialement qu’une version mutée du SRAS-CoV-2 puisse se propager du vison aux humains et rendre les vaccins COVID-19 moins efficaces, a rapporté 45Secondes.fr. L’Institut national du sérum, la branche de la santé publique et des maladies infectieuses du gouvernement danois, a trouvé des preuves que le virus a muté chez le vison puis a été transmis aux humains, mais ce n’est pas assez de preuves pour dire que le virus a changé de manière à rendre les vaccins inefficaces.

« Ce n’est presque jamais le cas que c’est une histoire aussi simple d’une mutation et que tous vos vaccins cessent de fonctionner », a déclaré Emma Hodcroft, épidémiologiste moléculaire à l’Institut de médecine sociale et préventive de Berne, en Suisse, à Stat News.

Des experts danois et étrangers ont exprimé des doutes similaires sur le fait que la nouvelle mutation porterait atteinte à un vaccin humain, a rapporté The Guardian. Pendant ce temps, certains législateurs et experts en droit ont fait valoir que le gouvernement danois ne pouvait légalement ordonner le massacre de masse, notant que de nombreuses personnes tiraient leur subsistance de l’élevage de visons.

À ce stade, le gouvernement danois a cessé d’essayer d’adopter une législation d’urgence pour abattre le vison, selon The Guardian. Mais d’autres soutiennent que l’abattage reste la meilleure option, tant pour la santé publique que pour le bien-être animal.

« Si les visons d’une ferme sont infectés, souffrent de problèmes respiratoires et ne sont pas abattus, leur bien-être sera également sérieusement compromis », a déclaré Joanna Swabe, conseillère politique pour Humane Society International, au Guardian. « Les visons, qui sont déjà stressés par les conditions de vie non naturelles, éprouvent une détresse respiratoire grave avant de mourir », a écrit la Humane Society Veterinary Medical Association dans un communiqué. Et la vie ou la mort dans une ferme de visons n’est pas un pique-nique, même sans COVID-19, selon National Geographic.

Des infections au SRAS-CoV-2 ont été signalées chez des visons dans le monde entier, notamment aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et aux États-Unis. Certains visons infectés ne présentent aucun symptôme, tandis que d’autres peuvent développer un écoulement nasal, des difficultés respiratoires et même une pneumonie, a rapporté Science Magazine. Tout comme les humains plus âgés, les visons plus âgés sont plus susceptibles de mourir de l’infection, selon un communiqué de l’American Veterinary Medical Association.

En raison d’épidémies dans les fermes du monde entier, des milliers de visons sont morts de l’infection elle-même, et des milliers d’autres ont été abattus pour empêcher une nouvelle propagation, a rapporté 45Secondes.fr.

Mais malgré les tentatives de repérer et d’éteindre l’infection, les ouvriers agricoles de vison et leurs contacts peuvent encore attraper le SRAS-CoV-2 des animaux à des taux élevés. Dans une nouvelle étude, publiée le 10 novembre dans la revue Science, des chercheurs ont enquêté sur 16 fermes de visons aux Pays-Bas pour les infections à coronavirus chez les personnes. Ils ont testé 97 travailleurs et leurs contacts étroits pour le virus et ont constaté que 66, ou 68%, des personnes testées avaient des preuves d’infection. Les scientifiques ont analysé la séquence génétique du virus chez certaines de ces personnes.

«Dans la plupart des cas, ces séquences humaines étaient presque identiques aux séquences de visons de la même ferme», mais différentes des variantes se propageant dans la même région, ont écrit les auteurs. Tout cela suggère que les gens attrapent le virus du vison infecté.

Bien que cette propagation du vison à l’homme n’affecte pas le fonctionnement des vaccins, à long terme, les élevages de visons représentent « un pool d’animaux non essentiels qui pourraient poser un risque pour la santé publique », a déclaré Swabe au Guardian.

En général, l’élevage industriel, le trafic illégal d’espèces sauvages, ainsi que l’élevage et la consommation d’animaux sauvages créent les conditions idéales pour que les maladies se propagent, muter puis se répandre dans les populations humaines, a précédemment rapporté 45Secondes.fr. Le vison présente un risque similaire, mais contrairement aux autres animaux, il n’est pas élevé pour se nourrir.

« Jusqu’à présent, c’est juste par chance que nous parlions de vison plutôt que d’animaux destinés à la consommation », a déclaré Swabe. « Et si nous attrapons une maladie zoonotique qui affecte les porcs lors de la prochaine pandémie? Ou les poulets? Les visons peuvent facilement être abattus, ils ne sont pas essentiels. Ce sera plus difficile de le faire avec les animaux destinés à l’alimentation. »

