Le Danemark et la Norvège veulent qu’un ferry à hydrogène rejoigne leurs capitales, et ce serait le plus grand du monde

Nous avons parlé de voitures à hydrogène, de trains à hydrogène, d’avions à hydrogène et nous avons même pu essayer de naviguer dans des navires à hydrogène. Mais pouvons-nous apporter ce type de moteur aux gros navires comme le ferries? Oui, et le Danemark et la Norvège ont uni leurs forces pour le prouver créer le traversier le plus grand au monde alimenté à l’hydrogène.

Europa Seaways, qui est ce que vous voulez appeler ce navire, veut sauver la planète 64000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par an transporter des passagers entre Copenhague et Oslo sans émettre autre chose que de la vapeur d’eau. Grâce à ses opérations, il éliminerait plus de 13 000 voitures des routes scandinaves, prenant encore 48 heures pour faire l’aller-retour.

Un navire sans émissions utilisant de l’hydrogène extrait sans émissions

Ce serait l’Europa Seaways, le plus grand et le plus puissant ferry à hydrogène au monde.

La capacité de chargement d’Europa Seaways permettra, s’il n’y a pas de changement, de transporter au total 380 voitures ou 120 camions. Permettra une pile à combustible de 23 mégawatts, une puissance plus de quatre fois supérieure aux 5 mégawatts des cellules les plus puissantes aujourd’hui. En d’autres termes, ce serait le plus grand navire à hydrogène au monde.

De plus, l’initiative veut s’assurer que l’hydrogène utilisé dans la pile à combustible a été extrait de manière totalement durable et sans utiliser de combustibles fossiles dans le processus. Pour le moment, le projet a demandé un financement de l’Union européenne, et si nous le recevons, nous pourrions voir l’Europa Sideways sillonner les mers du nord en 2027.