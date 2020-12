Le Danemark estime que nous sommes au « point final de l’ère fossile » et veut arrêter de produire du pétrole avant 2050: il n’est pas le seul à le penser

Avec le départ du Royaume-Uni de l’UE, le Danemark est devenu «l’Arabie saoudite européenne». Loin de l’Arabie vraiment, oui. Les 55 plates-formes danoises ont produit environ 101000 barils par jour en 2019. Un chiffre qui les place à la tête des pays de l’Union dans le pétrole et le gaz, mais loin (à la 39e place) des grands producteurs mondiaux.

Cependant, le Parlement danois vient d’approuver une initiative qui non seulement suspend les licences qui étaient sur le point d’être accordées, mais aussi fixe la fin de l’exploitation pétrolière en mer du Nord en 2050. Ce qui est intéressant, au fond, c’est que cela va au-delà d’une décision politique. Il y a quelques mois, trois des quatre compagnies pétrolières intéressées ont finalement refusé de participer à la huitième série de licences.

Autrement dit, malgré le fait que le ministre danois du climat, Dan Joergensen, essaie de vendre l’initiative comme un succès qui « met un terme définitif à l’ère des fossiles ». Tout semble indiquer qu’en tout cas, l’ère des fossiles en Europe est arrivée morte à Copenhague jeudi soir.

Les fumées noires reviendront-elles?

Depuis le début de l’exploitation pétrolière de la mer du Nord, le Danemark a réussi à mettre 69 milliards d’euros dans ses coffres publics grâce à cela et, si l’on fait attention aux estimations qu’ils gèrent, ils prévoient de gagner entre 12000 et 32 ​​milliards de plus avant 2050. . Cependant, La chose intéressante, comme je l’ai dit, c’est que ce n’est pas un cas isolé. De nombreux experts sont convaincus que 2020 sera la dernière goutte de la transition énergétique.

En septembre, BP avait déjà déclaré en public qu’il ne croyait pas que le monde atteindrait à nouveau la consommation de pétrole d’avant COVID et s’est lancé dans un projet de reconversion (risqué) dont personne ne sait très bien comment cela se terminera. Oui si on regarde le reste des acteurs, les pièces correspondent: les grands pays producteurs de pétrole (ils réduisent leur production de près de 10 millions de barils par jour à partir de mai), les cinq grandes compagnies pétrolières mondiales (qui ont vu la valeur de leurs actifs se déprécier de 50 milliards de dollars) et même les Saudi Aramco, «l’entreprise la plus rentable du monde», a vu ses bénéfices chuter de 73,4%.

« Il est difficile de faire des prédictions, en particulier sur l’avenir, a déclaré Niels Bohr du Danemark. Mais la vérité est que Voir à l’avance tous les acteurs majeurs du commerce international s’adapter à ce scénario, oblige à être prudent et à le considérer sérieusement. Le Danemark commence à se préparer à un monde dans lequel les énergies fossiles perdent du poids, il reste à voir ce que le reste de l’Europe fera maintenant que les infrastructures électriques des dix prochaines années sont à l’étude.

