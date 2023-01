Le Daily Show revient mardi avec la première animatrice invitée Leslie Jones

Leslie Jones lance The Daily Show à son retour après la sortie de Trevor Noah à la fin de l’année dernière.

Après la sortie de Trevor Noah en 2022, Le spectacle quotidien revient à Comedy Central le mardi 17 janvier. Le programme présentera Leslie Jones en tant que premier de plusieurs hôtes invités prévus qui se rempliront jusqu’à ce qu’un hôte permanent soit finalement nommé. Pour le premier épisode de Jones dans le spot d’hôte invité, elle parlera avec l’invité célèbre Morris Chestnut (The Best Man: Les derniers chapitres). Jones s’est également présentée dans une nouvelle vidéo avant la première de l’épisode.





La vidéo présente des extraits de Jones livrant des versions alternatives de son introduction. Vous pouvez faire votre choix quant à celui qui est votre préféré. Elle semble être la plus excitée par celui qui dévoile son nom couplé au logo de Le spectacle quotidien sur son bureau, s’exclamant joyeusement avec un langage coloré qu’elle a obtenu le poste d’hôte invité.

Une vidéo supplémentaire taquine davantage l’arrivée de Jones en tant qu’hôte invité. Elle peut être vue dans les coulisses avec le correspondant Roy Wood Jr., qui parcourt des photos pour voir si Jones connaît suffisamment de politiciens blancs pour être l’hôte de Le spectacle quotidien. Jones n’a rien de flatteur à dire sur aucun des politiciens représentés, même si elle feint de ne pas savoir qui ils sont. Mais quand elle est également interrogée sur les politiciens noirs, elle ne semble vraiment pas faire mieux.

Les hôtes invités rempliront pour l’instant

D’autres célébrités ont été nommées pour servir d’hôtes après la course de Jones. Cela comprend Al Franken, Chelsea Handler, DL Hughley, John Leguizamo, Kal Penn, Hasan Minhaj, Sarah Silverman, Wanda Sykes et Marlon Wayans. D’autres célébrités devraient également être annoncées pour participer dans les semaines à venir.

« Alors que nous entrons dans la dernière semaine de Trevor, nous voulons le remercier pour ses nombreuses contributions », a déclaré Chris McCarthy, président-directeur général de Paramount Media Networks, dans un communiqué lors de l’annonce des hôtes invités. « Trevor a redéfini l’émission, tout comme Jon Stewart devant lui, et alors que nous regardons vers l’avenir, nous sommes ravis de le réinventer encore une fois avec l’aide de cette incroyable liste de talents et de correspondants ainsi que l’immense talent Spectacle quotidien équipe. »

En plus des hôtes invités, l’équipe familière de correspondants de l’émission est également de retour, et ils serviront également à tour de rôle en tant qu’hôtes invités. Cela inclut Ronny Chieng, Michael Kosta, Desi Lydic, Dulce Sloan, Roy Wood Jr., Lewis Black et Jordan Klepper.

Le spectacle quotidien est diffusé les soirs de semaine à 23h00 ET / PT sur Comedy Central. Les fans peuvent diffuser les épisodes à partir du lendemain matin sur Paramount +.