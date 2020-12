Le cycle d’extinction massive des animaux terrestres se produit tous les 27,5 millions d’années, selon une étude

Tendance FP17 déc.2020 16:29:23 IST

Une nouvelle étude affirme qu’un cycle d’extinction massive des animaux terrestres se produit tous les 27,5 millions d’années. Selon la nouvelle recherche, l’extinction de la masse terrestre coïncide également avec la disparition de la population de la vie océanique. Selon un rapport dans La chaîne météo, les paléontologues, tout en étudiant le schéma d’extinction des dinosaures, ont constaté que l’extinction de la vie marine n’était pas aléatoire, mais se produisait plutôt périodiquement, ce qui a conduit à la disparition de près de 90% des espèces marines en un cycle de 26 millions d’années.

Le rapport ajoute que les chercheurs ont examiné les enregistrements antérieurs d’extinctions massives d’animaux terrestres et ont conclu que leur extinction coïncidait avec celle de la vie océanique.

Selon l’étude, les extinctions s’alignent également sur les principaux impacts d’astéroïdes et l’activité volcanique. L’étude révèle que des averses de comètes périodiques ont lieu tous les 26 à 30 millions d’années, en particulier lorsque le système solaire traverse le plan médian encombré de la Voie lactée dans environ trente millions d’années. Selon les chercheurs, à cette période, il est possible que des astéroïdes massifs s’écrasent sur la Terre et provoquent un impact massif en tuant plusieurs espèces sur la planète.

Michael Rampino, professeur au Département de biologie de l’Université de New York et auteur principal de l’étude, a ajouté que les nouvelles découvertes qui mettent en évidence la nature coïncidente des extinctions massives sur terre et dans les océans donnent de la crédibilité à l’idée de catastrophes mondiales périodiques qui déclenchent des extinctions.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Historical Biology.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂