Le curieux hommage que Marvel rend à Star Wars dans nombre de ses films

FIRST ORDER TREAD SPEEDER / STAR WARS / MOVIE MOMENTS / FIGURINE FUNKO POP

Les First order treadspeeders sont des sortes de moto dont le design les rend particulièrement efficaces sur des terrains instables. Des stormtroopers poursuivirent Finn, Rey, Poe, Chewbacca, C3-PO et BB-8 à bord de ceux-ci dans le film Star Wars Rise of the Skywalker. Funko l'a représentée sur un sol de sable beige et on retrouve bien ce design de tank avec les deux stormtroopers en tenue blanche classique se tenant l'un derrière l'autre.