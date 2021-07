« Le cuisinier de Castamar » : explication de la fin des séries Antena 3 et Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dernier chapitre de « Le cuisinier de Castamar», série espagnole d’Antena 3, après la mort d’Enrique, tout est prêt pour le mariage de Diego et Amelia. Pendant ce temps, Adela découvre une lettre qui prouve l’innocence du père de Clara, alors que ce dernier s’apprête à quitter Castamar.

Dans ‘La place de chacun’ (1×12), le père de Clara (Michelle Jenner) fait signer un pardon au roi et est sauvé de l’exécution. Bien que Clara remercie le duc pour son intervention, elle n’a pas changé ses plans, principalement parce qu’elle ne voulait pas voir son amant avec un autre, et a dit au revoir à tout le monde.

Le jour du mariage, Adela (Clara Chacón) apparaît avec une lettre que son père lui a donnée et où Doña Amelia avoue à Sol que le fils qu’elle attend est du Vengeur. La duchesse affronte le menteur, qui l’avertit que si le mariage est annulé, Diego cherchera Clara et mettra de côté ses responsabilités de son titre.

Diego a réussi à survivre au tir et a poursuivi ses projets de mariage (Photo: Antena 3)

Cependant, Adela dit la vérité et Diego suspend le mariage sans hésiter. Six mois plus tard, le duc cherche Clara pour lui dire qu’il n’a pas épousé Amelia et qu’il a renoncé au duché, c’est-à-dire qu’ils peuvent enfin être ensemble.

À la fin de « Le cuisinier de Castamar« Amelia donne naissance à son fils, mais ils lui en donnent un cinquième. Pendant ce temps, Sol est mort pendant son voyage, le majordome s’approche de la gouvernante et Elisa et Roberto sont toujours amoureux.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA COCINERA DE CASTAMAR » ?

Dans une interview avec Out of Series, Tatiana Rodríguez Vázquez, coordinatrice du scénario de production et en charge de l’adaptation du roman de Fernando J. Múñez, a évoqué la fin de “Le cuisinier de Castamar”.

Malgré le fait que « la chaîne voulait que Clara et Diego soient en couple depuis le début » et qu’ils avaient du mal à « les relier de manière organique, il y a eu aussi un moment où nous avons pensé qu’ils ne finiraient pas ensemble. Mais au final, il y a quelque chose d’un facteur romantique et une histoire d’amour classique et le fait qu’ils ne se soient pas retrouvés ensemble était une fin très triste ».

«Notre grand défi était de savoir comment le faire un peu différemment parce que tout le monde s’attendait à ce qu’ils finissent ensemble. Et le grand dilemme était aussi de savoir qui avait donné sa vie, puisque la relation à laquelle les personnages de Michelle Jenner et Roberto Enríquez aspirent était tout simplement interdite », a-t-il ajouté.

Rodríguez a reconnu que « nous ne voulions pas que Clara démissionne, il nous semblait que cela trahissait le personnage. La cuisinière est une femme qui préfère sa formation et être cuisinière au mariage, mais dans le livre, elle finit par se marier et abandonner la cuisine, ce qui était l’une des choses contre lesquelles nous nous sommes rebellés », a-t-elle expliqué.