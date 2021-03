Le cube perdu est maintenant disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch

De JanduSoft et Redmount Media vient une aventure de plateforme unique pour un public de tous âges. Le cube perdu est un voyage inspiré de titres classiques comme Céleste et Super Meat Boy. Les joueurs peuvent s’attendre à une aventure unique avec un jeune garçon, sa guitare et un cube sans maison.

Le cube perdu se lance sur PC via Vapeur, PS4 et Nintendo Changer. Il y a une version attendue pour Xbox fans bientôt afin que toutes les plateformes puissent profiter de cette aventure unique. Jusque-là, les fans sont limités aux plates-formes énumérées ci-dessus.

Le cube perdu est une histoire sur un cube rouge magique qui a été combiné avec la guitare de ce héros. En utilisant les deux, le joueur est capable de redonner vie au village. C’est un jeu de patience et de concentration, et ce n’est que par la persévérance que l’on peut faire face au mal du jeu.

En termes de gameplay, il s’agit d’un jeu de plateforme unique et stimulant qui dévoile l’histoire d’un village du nord de l’Europe. Chaque jour, le village est sérénade avec une mélodie spéciale jouée sur une guitare magique conçue pour apporter la prospérité à la terre.

Lorsque le cube magique qui alimente cette chanson disparaît, c’est à un aventurier courageux de le trouver. Ce n’est qu’avec ce cube qu’Ulrik pourra espérer redonner vie au village.

C’est un voyage sans armes car vous êtes un héros ordinaire dans une mission difficile. Les joueurs doivent esquiver, sauter et sortir des ennuis face à un barrage d’ennemis au cours de 60 niveaux distincts. Affrontez des combats de boss et des pièges en explorant un monde impitoyable de mal et d’obscurité.

Les 60 niveaux fabriqués à la main répartis sur une variété de saisons mettront à l’épreuve la patience d’un joueur. Chaque saison a un thème unique que les joueurs devront utiliser pour déterminer les ennemis auxquels ils seront confrontés. C’est un jeu de chance, d’adresse et d’ambition.

Pour ceux qui recherchent un défi, le jeu comprend des réalisations et une expérience de style coureur sans fin. C’est un monde silencieux unique qui va et vient avec des mélodies de guitare chaleureuses dans une atmosphère immersive. Vraiment, c’est une aventure unique et passionnante.

Ce titre est idéal pour les joueurs de tous âges car il contient un contenu plutôt doux tout en racontant une histoire immersive et entraînante.

Le cube perdu peut être trouvé sur Steam, PS4 et Nintendo Switch. Le jeu devrait sortir prochainement sur Xbox One.