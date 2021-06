Le cube cosmique de Marvel’s Avengers amène le scientifique suprême sur PS5, PS4

Marvel's Avengers (PS4)

Rassemblez votre propre équipe des plus grands héros de la terre, explorez vos pouvoirs, et réalisez vos rêves de super-héros. Rassemblez-vous pour former des équipes allant jusqu'à quatre joueurs, apprenez à maîtriser des capacités extraordinaires, obtenez de nouveaux héros et personnalisez-les. L'épopée de marvel's Avengers continue avec la sortie régulière de nouveaux héros et de nouvelles histoires. Découvrez l'expérience de jeu Avengers ultime.