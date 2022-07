Le crossover qu’ils ont proposé entre Marvel et The Boys

merveille

La série Amazon Prime Video créée par Eric Kripke est une parodie des super-héros de la maison de bande dessinée de Stan Lee ainsi que de DC.

©IMDBThor dans Avengers : Fin de partie.

Au milieu de la surabondance d’histoires de super-héros sur grand et petit écran, Amazon Prime Vidéo a réussi à donner de l’espace à une série complètement innovante et fraîche comme Les garçons. Centré sur les meilleurs super-héros du monde, l’accent est mis sur la vie au-delà de leurs missions et sur les choses qui les rendent humains, comme le besoin d’affection et la possibilité d’être des influenceurs sur les réseaux sociaux, entre autres choses.

Les personnages de Les garçons sont présentés comme une parodie des deux merveille Quoi CCbien que ces derniers temps on les ait vus s’en prendre aux productions de homme chauve-souris, surhomme et compagnie. En particulier, le spectacle Amazon Prime Vidéo joué avec Ligue des Justiciers et avec la construction de l’univers de Zack Snyderavec le film L’Aube des Septqui a été montré dans les deuxième et troisième tranches.

Cela pourrait nous faire penser qu’en cas de construction d’un croisement entre Les garçons et une autre histoire de super-héros, merveille remporterait la victoire. Cela s’est traduit par une publication de Twitter où l’un des protagonistes de la série Amazon a été introduit dans une scène bien connue de la Univers cinématographique Marvel (MCU). La publication n’a pas tardé à attirer l’attention des utilisateurs et a reçu plus de 15 000 aime.

Le compte de Regarder ça en rafale sur Twitter partagé dans un post une conception de @agtdesign10 qu’en allusion à la série animée de Disney+ « Et qu’est-ce qui se passerait si…? » se demandait quelle apparition possible de Patrie dans la bataille contre Thanos qui a été vu dans Avengers : Fin de partie. Aimeriez-vous voir les personnages de Les garçons interagir avec tous ceux qui font partie du MCU depuis 2008?

+Combien d’épisodes de The Boys reste-t-il

Avec une quatrième saison déjà confirmée, le troisième volet de Les garçons touche à sa fin. Sortie début juin, cette édition sera composée d’un total de huit épisodes. Cela signifie qu’après le lancement ce vendredi, nous devrons attendre le 8 juillet pour voir la finale de la saison. Un affrontement entre Soldier Boy et Homelandersavoir ce qui est arrivé à Reine Maevequ’adviendra-t-il de Hughie et Starlightou comment affecter le composé V à Boucher Autant de questions auxquelles il reste à répondre dans ces deux chapitres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂