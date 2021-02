Le crossover électrique Hyundai Ioniq 5 fait ses débuts dans le monde et a une autonomie de 480 km

25 févr.2021 15:17:57 IST

Le Hyundai Ioniq 5 2021 est le premier véhicule électrique sur mesure de Hyundai, le premier sous la nouvelle sous-marque Ioniq, et le premier d’une série à venir sur la nouvelle plate-forme E-GMP du groupe Hyundai, qui présente une impressionnante architecture 800V permettant des vitesses de charge plus élevées. , jusqu’à présent uniquement visible sur les VE de luxe plus chers. L’Ioniq 5 repose sur un empattement massif de 3000 mm de long, un chiffre qui non seulement éclipse les empattements de nombreux autres véhicules électriques, mais qui est même plus long que le SUV Palisade à 7 places de Hyundai!

Il sera proposé avec un choix d’autonomie standard de 58 kWh, ou de packs de batteries longue portée de 72,6 kWh, de moteurs simples ou bi-électriques, et offrira ainsi jusqu’à 480 km d’autonomie (WLTP, 2WD), un 0-100 km / h. temps de 5,2 secondes (AWD) et passez de 10 à 80% de charge en seulement 18 minutes. Il devrait coûter environ 50000 dollars lors de sa mise en vente sur les marchés internationaux au premier semestre 2021.

En ce qui concerne les détails, la longueur totale de l’Ioniq 5 de 4635 mm le rend un peu moins de 200 mm plus long qu’un Tucson, mais cet empattement de 3 mètres de long sera le principal point de discussion, améliorant même le Tesla Model X (qui a un Empattement de 2965 mm). Il présente un style néo-rétro SUV / multisegment inspiré du concept Hyundai Pony Coupe de 1974, dont nous avons eu un avant-goût dans le concept Hyundai 45 présenté au Salon de l’auto de Francfort en 2019.

Avec les roues poussées jusque dans les coins de la voiture, l’évolution de la Ioniq 5 du langage de conception Sensuous Sportiness cache bien son empattement long et des éléments tels que le capot à clapet (une première pour Hyundai), les poignées de porte affleurantes et 20- Les roues aérodynamiques en pouces contribuent à son efficacité aérodynamique. La fusion des lignes sur les côtés de l’Ioniq 5, que Hyundai appelle la « dynamique paramétrique » comme on l’a vue pour la première fois sur le Tucson de nouvelle génération, apporte un immense dynamisme visuel à l’ensemble sans être trop pointilleux ou compliqué.

L’habitacle de l’Ioniq 5 est conçu comme une extension d’un espace de vie, et les sièges avant sont dotés d’un support de mollet extensible afin que les propriétaires puissent s’étirer en attendant que leur véhicule se recharge. La console centrale recule également jusqu’à 140 mm pour plus de flexibilité, tandis que le sélecteur de vitesse est situé derrière le volant. La cabine a une poignée de matériaux respectueux de l’environnement, y compris des laines naturelles, du cuir éco-traité et des plastiques recyclés. En outre, un port de charge V2L dans la deuxième rangée permet de charger des composants électroniques à forte charge jusqu’à 3,6 kW, y compris des vélos électriques, des fours et similaires. Le coffre de 531 litres est complété par un coffre avant de 571 litres dans les modèles à 2 roues motrices, tandis que les modèles à traction intégrale ont un coffre de 24 litres à l’avant. Il existe également de nombreuses technologies avancées, avec un écran d’infodivertissement de 12 pouces, un écran d’instruments de 12 pouces et un affichage tête haute en réalité augmentée. L’Ioniq 5 fera également ses débuts HDA2 (Highway Driving Assist 2), le système avancé d’aide à la conduite de Hyundai.

Au sommet de la gamme Ioniq 5 se trouve la variante de batterie de 72,6 kWh associée à deux moteurs électriques pour traction intégrale, produisant un couple de 605 Nm. La performance revendiquée de 0 à 100 km / h est de 5,2 secondes, ce qui chute à 6,1 secondes dans la variante de batterie de 58 kWh. Les variantes à moteur électrique unique produisent 350 Nm de couple et, avec la batterie de 72,6 kWh, accélèrent jusqu’à 100 km / h en 7,4 secondes. Avec la batterie plus petite, ce chiffre tombe à 8,5 secondes. L’autonomie WLTP pour le moteur électrique unique associé à la grande batterie est comprise entre 470 et 480 km, tandis que Hyundai affirme qu’une charge de cinq minutes peut reconstituer jusqu’à 100 km d’autonomie. La gamme Ioniq, quant à elle, s’agrandira bientôt pour inclure la berline électrique Ioniq 6 et Ioniq 7, un «grand SUV».

.

