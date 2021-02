Le croquis de «  SNL  » Zillow peut être la parodie commerciale «  la meilleure et la plus précise  » de la série

Les sketchs de « Saturday Night Live » commencent à frapper un peu trop près de chez eux, surtout lorsqu’ils s’attaquent aux épreuves du vieillissement.

Dans l’épisode de la nuit dernière, une parodie en particulier a attiré l’attention en ligne pour sa capacité à capturer ce que les gens à la fin de la trentaine convoitent vraiment: les annonces de maisons sur Zillow.com.

Le croquis – mettant en vedette les membres de la distribution Heidi Gardner, Mikey Day, Ego Nwodim, Alex Moffat, Bowen Yang, Cecily Strong et l’animateur Dan Levy faisant ses débuts dans «SNL» – montre diverses personnes dans la trentaine se prélassant dans leur lit alors qu’elles défilent dans Zillow et parlent dans leurs voix les plus rudes sur l’attrait du marché immobilier en ligne.

Dan Levy convoite une liste de Zillow lors de sa toute première apparition sur « Saturday Night Live » le 6 février 2021. SNL / NBC

«Je ne vivrais jamais en Caroline du Nord, mais si je le faisais, je pourrais acheter un grand manoir dégoûtant», dit Levy en souriant de manière séduisante.

« Alors qu’est-ce que tu attends? » Gardner ajoute une voix off. « Décrochez votre téléphone maintenant. Ouvrez l’application et dites-nous ce que vous voulez vraiment. »

« Parcourez par vous-même ou devenez fou et invitez votre partenaire », intervient Nwodim.

Mais le fantasme s’effondre lorsque le personnage de Day s’y met un peu trop et décide de contacter un agent de référencement. Entrez Cecily Strong en tant qu’employée de Re / Max nommée Donna, qui n’est que des affaires et aucun plaisir.

Le croquis a même suscité une réaction du PDG de Zillow, Rich Barton. Retweeter la vidéo, il a écrit: «Attendez. Avons-nous mal commercialisé @zillow toutes ces années ??? «

Le Twitter officiel de Zillow, quant à lui, a distingué Levy, affectation, « Salut @danjlevy à la maison. »

De nombreuses personnes qui ne travaillent pas pour Zillow ont également réfléchi à l’esquisse.

Joy Reid de MSNBC tweeté, «Nous sommes peut-être un pays divisé, mais je pense que la plupart d’entre nous peuvent au moins convenir que le sketch de Zillow sur SNL est arrivé bien trop près de chez nous ce soir …

Une autre personne a répondu à son tweet, « J’ai ri si fort que mon ordinateur portable qui avait Zillow sur (l’écran) avec des maisons à vendre est tombé. »

Quelqu’un d’autre tweeté, « À 35 ans, la publicité de Zillow est probablement le meilleur sketch SNL le plus précis que j’ai vu #snl. »

« Levez la main si vous vous sentez personnellement victime de la publicité SNL Zillow », un autre utilisateur de Twitter a écrit.

« Je me sens vu », quelqu’un d’autre ajoutée.

Les débuts très attendus de Levy « SNL » comprenaient également un camée de son père, l’acteur Eugene Levy, et des performances de la musicienne Phoebe Bridgers.

« Je ne pense pas que quoi que ce soit vous prépare vraiment pour ‘SNL' », a déclaré la star de « Schitt’s Creek », 37 ans, dans une interview publiée plus tôt cette semaine. « Je pense que c’est une expérience différente de tout ce qu’un acteur a vraiment vécu auparavant, en dehors, je suppose, du théâtre dans le sens où c’est en direct. Et je n’ai pas vraiment fait de théâtre depuis que j’étais au lycée, donc d’une certaine manière, je suppose que je vais simplement retourner à mes expériences de théâtre en direct au lycée. «

Un autre grand moment pour Levy cette semaine est le lancement de sa première publicité pour le Super Bowl, qui est pour M & M’s.

«J’ai lu le scénario et c’était tellement chaleureux et positif et basé sur la communauté et il s’agissait de rassembler les gens et c’est en quelque sorte ce dont je suis tout entier, donc c’était une décision très facile à prendre», a-t-il déclaré.