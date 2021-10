Le croisement inattendu entre Venom et Matrix !

in

Matrice C’est l’une des sagas fondamentales de la science-fiction depuis son arrivée au cinéma à la fin des années 90. D’autre part,Venom : qu’il y ait un carnage est un phénomène au box-office qui promet de continuer avec plus de versements. Cependant, au début, il n’y a pas de points de connexion entre le film de Keanu préfet et l’histoire du symbiote merveille. Bien sûr, la réalité a toujours la capacité de nous surprendre.

Matrix 4 et Venom : qu’il y ait un carnage ils ont été tournés dans la même ville. Nous parlons de San Francisco, domicile et base d’opérations du Lethal Protector. En ce sens, lors d’une scène dans laquelle Eddie Brock et l’organisme extraterrestre montent au Tower Coit, des hélicoptères peuvent être vus au loin. Cette activité n’a pas été programmée par les responsables du film de merveille.

Le crossover inattendu : Matrix et Venom

La vérité est que la production du film mettant en vedette Tom Hardy Je capturais l’activité du tournage de Matrice 4, la prochaine aventure de Néo et Trinité contre les machines. Christophe Kusiak, responsable de la logistique de Venin 2, a admis cette curieuse situation dans une interview avec Screen Rant. Le fait est que les responsables de Résurrections matricielles ils contrôlaient alors tout le centre-ville.

Comment ont-ils résolu le problème ? Fondamentalement, les hélicoptères font partie des forces de sécurité qui traquent Venin, quand peut-être dans le film de Matrice ces éléments soient derrière les héros Néo et Trinité. Croisement ! Sans se laisser décourager par beaucoup, les univers de Merveille et matrice ils se sont connectés pendant un moment.

« Nous avons fini par déplacer une cascade au sommet du parking parce que nous ne pouvions pas nous rendre dans les zones que nous voulions à cause de Matrix. Mais si nous avions été là en premier, nous serions probablement allés dans l’autre sens« Christopher Kusiak a déclaré en ajoutant : »Ils filmaient en même temps, nous capturions donc une partie de leur activité à la caméra.« . Curiosités du monde du cinéma…

