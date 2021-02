Le croisement épicé entre Netflix Argentine et Brésil pour le documentaire de Pelé

Netflix a recommencé à parier sur des documentaires sportifs et a décidé d’honorer l’un des plus grands footballeurs de tous les temps en tant que Pelé. La première est déjà le sixième le plus vu au monde et cela a généré toutes sortes de réactions. Parmi eux, il y en avait un très particulier de la plate-forme de streaming en Argentine: Il a fait la promotion du film avec une clarification sur le football qui a conduit à un croisement épicé avec son homologue brésilien. Épingle de sûreté!

« Ce documentaire capture l’extraordinaire trajectoire que Pelé a construite dans sa vie, de footballeur de révélation à héros national pendant une période mouvementée au Brésil », est le synopsis officiel de cette version de 1 heure 48 minutes qui est tendance. Le film a accès à images d’archives et interviews inédites à ses légendaires coéquipiers de Santos et de l’équipe brésilienne.







La carrière de l’ancien footballeur qui a actuellement 80 ans est irréprochable, mais il y avait un détail qui n’a pas échappé à Netflix en Argentine. Dans les panneaux promotionnels qu’il a placés dans les rues de ce pays, il a précisé: « L’histoire du (deuxième) meilleur football du monde ». Les Argentins ont choisi de faire connaître le documentaire de cette manière afin de ne pas blesser les fans de Diego Maradona.

L’histoire ne s’est pas arrêtée là car le compte sur les réseaux sociaux «Che, Netflix» a partagé la photo de l’affiche et a demandé à son pair du Brésil « qui se sent », en référence à la chanson que les fans de l’Albiceleste ont chantée lors de la Coupe du monde 2014. La réponse n’a pas tardé à venir et il a laissé les choses sous la main. « Je me sens cinq fois champion, mes amis », les Brésiliens ont répondu pour les cinq titres mondiaux de scratch.

De surprendre Le documentaire de Pelé est actuellement plus vu en Europe qu’en Amérique du Sud. Selon les données fournies par Flixpatrol, ni au Brésil ni en Argentine il se positionne parmi les dix titres les plus regardés. Au lieu de cela, il est dans le Top 5 dans des pays comme France, Portugal, Danemark, Islande, Grèce et Serbie.