Le croisement de Michael B. Jordan avec une fille qui l’a intimidé à l’école

Sur le tapis rouge pour l’avant-première de Credo III À Atlanta, l’acteur et réalisateur du film a rencontré un visage familier.

© IMDbMichael B. Jordan comme Adonis Creed.

Il n’y a pas de phrase plus juste que celle qui soutient que la vie est un boomerang. Tout ce qui circule revient et dans le cas de Lore’ll’hôte d’un podcast intitulé Le spectacle de l’agitation du matin, tout était en évidence. C’était sur le tapis rouge pour la première de Credo IIIquand il a rencontré Michael B Jordan.

« Nous avons Michael B Jordan dans Le spectacle de l’agitation du matinle réalisateur et vedette de Credo III et nous nous connaissons grâce à la science à l’école de Newark », a commencé par dire le journaliste. Rapidement, elle a été dénoncée par l’artiste qui lui a rappelé à quel point ils lui avaient fait du mal lorsqu’ils étudiaient ensemble.

« J’étais le gars ringard, n’est-ce pas? »commença par lui dire Michael B Jordan. Complètement mal à l’aise, elle lui dit qu’elle n’avait pas dit ça et qu’ils l’étaient certainement. « citation erronée ». Cependant, le directeur de Credo III Il ne laissa pas passer ses paroles et dit : « Non. J’entends ». Encore une fois, elle a de nouveau nié et a dit qu’elle n’avait fait que « nous avions l’habitude de nous moquer de ton nom ».

La colère de Michael B Jordan est venu parler sur le podcast Le spectacle de l’agitation du matinoù Lore’l parlé avec Eva Marcille et il semble qu’ils n’aient pas traité l’artiste sorti de Le fil. On ne sait pas comment ces paroles sont parvenues à ses oreilles, mais il était clair à quel point il les aimait peu.

+Ce qu’ils ont dit à propos de Michael B. Jordan dans The Morning Hustle Show

La publication du podcast auquel Michael B Jordan Il évoquait mai 2021. Il lui a fallu près de deux ans pour pouvoir répondre à son ancien camarade de classe. Là, il avait d’abord parlé Eva Marcille en disant: « Michael B Jordan Il est l’homme ringard et bon typique et je ne dis pas cela comme une insulte. Nous savons tous que les ringards sont ceux qui vous traitent le mieux ». Alors, Lore’l complet: « Pour être honnête, nous nous sommes moqués de lui tout le temps parce qu’il s’appelait Michael Jordan. Commençons par là : ce n’était pas Michael Jordan! ».

