Le criminel d’Ed Brubaker et Sean Phillips se dirige vers les studios Amazon pour une adaptation télévisée

Amazon Studios a donné le feu vert à l’adaptation télévisée de Ed Brubaker et Sean Phillips‘ Criminel. Il a récemment été rapporté par Deadline que Brubaker prendrait en charge le rôle de producteur exécutif et de showrunner de l’émission. Amazon Studios est encore en train de finaliser quelques détails mineurs pour l’accord, mais un groupe d’écrivains collaborerait avec le showrunner pour développer l’intrigue et le scénario de l’émission.





L’être aimé Criminel La série a été publiée pour la première fois via l’empreinte Icon de Marvel, mais a été publiée via Image Comics depuis 2016. Criminel a été écrit par Brubaker et illustré par Sean Phillips, et l’adaptation télévisée pourrait pencher vers l’idée d’un univers interconnecté de différentes histoires de crime. Pour le moment, aucun autre détail n’a été révélé et les producteurs sont toujours muets sur les détails de l’intrigue de l’adaptation télévisée.

Espérons que cela se concrétisera car ce n’est pas la première fois que l’adaptation des bandes dessinées à l’action en direct se produit. Il avait déjà été rapporté en 2011 que la série arrivait sur grand écran. Le premier volet de la série, intitulé Lâche, devait être adapté au cinéma par le célèbre réalisateur Kim Jee-Woon, mais le projet a échoué.





Efforts inutiles pour l’adaptation cinématographique de Criminal

Lorsqu’il a été annoncé que Ed Brubaker et Sean Phillips Criminel se dirigeait vers le grand écran en 2011, les fans étaient ravis. Le projet semblait prometteur et de nombreux communiqués de presse ont été publiés à cette époque. Jamie Patrick et Lynette Howell d’Electric City Entertainment sont censés produire le film, Nick Meyer d’Affinity s’occupant du financement du projet.

Brubaker avait déjà adapté le scénario à l’époque, et il a déjà prévu que le décor serait dans l’univers des arnaqueurs, des flics véreux, des pickpockets et d’autres lowlifes. Variety a rapporté: « Brubaker a adapté le scénario, qui se déroule dans un univers d’arnaqueurs, de flics véreux, de pickpockets et d’autres lowlifes. L’histoire est centrée sur un planificateur de braquage de deuxième génération sur lequel on peut compter pour avoir un plan de sortie à l’épreuve des balles. «

Brubaker avait rencontré le Dernier combat réalisateur pour parler du film. Il a dit à MTV : « Je viens de passer une semaine à Los Angeles à revoir les notes de Jee-Woon avec lui et ses traducteurs et à parler de tout ça. Je peaufine un peu le script pour lui en ce moment, en fait, et nous avons discuté de l’apparence du film et du ton. Il a une vision vraiment cool de ce qu’il veut faire, et j’imagine que je serai sur le plateau pour la plus grande partie du tournage possible, au cas où doivent être modifiés. »

Malheureusement, le projet ne s’est pas concrétisé et personne n’a expliqué pourquoi l’adaptation cinématographique de la bande dessinée pulp crime d’Ed Brubaker Lâche n’est jamais venu à la vie.