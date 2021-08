Le cri de Wes Craven revient au cinéma en octobre pour son 25e anniversaire

Crier revient au grand écran 25 ans après que le film slasher emblématique ait changé le genre d’horreur pour toujours. Écrit par Kevin Williamson et réalisé par le regretté légende de l’horreur Wes Craven, Crier est sorti pour la première fois en salles le 20 décembre 1996. Environ deux mois avant la première officielle, le film reviendra sur grand écran pour une nuit seulement le 10 octobre en l’honneur du 25e anniversaire de cette année.

Le premier d’une série de films à grand succès, Crier suit un groupe d’adolescents terrorisés par un mystérieux tueur qui est peut-être un peu trop obsédé par les films d’horreur. Leur seul espoir de survie est d’éviter les tropes courants des films d’horreur et d’identifier éventuellement le ou les tueurs. Le film met en vedette Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Matthew Lillard, Skeet Ulrich, Rose McGowan et Drew Barrymore.

Avant de décéder, Wes Craven a réalisé trois suites de Scream, culminant avec Crier 4 en 2012. Un cinquième film, doublé Crier, poursuivra la série lors de sa sortie en janvier 2022. La suite ramène Campbell, Arquette et Cox avec un nouveau Ghostface déclenchant une nouvelle tuerie dans le masque familier. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet directs Crier sur un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Original Crier l’écrivain Kevin Williamson revient en tant que producteur exécutif.

« Ils sont même tellement honorés qu’on leur ait même demandé de faire ce film », a déclaré Campbell à propos de la raison pour laquelle elle a pris le prochain Crier, via Syfy Wire. « Et qu’ils sont de si grands fans de [Wes] et les films eux-mêmes, et des acteurs, et qu’ils voulaient vraiment honorer sa voix, ce que je crois vraiment, vraiment qu’ils l’ont fait. » Campbell a également partagé qu’elle avait vu le film d’horreur de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett Prêt ou pas et était fan. « J’ai pensé [it] était si bon, alors j’ai pensé ‘Ils pourraient faire ça.' »

Williamson a ajouté: « Je suis époustouflé par les réalisateurs, et j’étais vraiment nerveux parce que personne n’est Wes Craven. J’hésitais vraiment à monter à bord et à en faire partie, et je suis content de l’avoir fait parce que je pense ça va rendre Wes fier. »

Bien sûr, tout a commencé avec l’original Crier en 1996. C’était le premier film à présenter Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, faisant de l’actrice une reine des cris préférée des fans. Elle est également apparue dans toutes les suites, réussissant à survivre jusqu’à ce point. Avec Campbell, Arquette et Cox, le nouveau Crier apportera un groupe de nouveaux arrivants pour servir à la fois de suspects et de victimes potentielles du nouveau Ghostface, qui peuvent ou non être plusieurs personnes. La nouvelle distribution comprend Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Kyle Gallner et Jasmin Savoy Brown.

Hébergé par Fathom Events, Crier (1996) reviendra dans certains cinémas le 10 octobre, mais les billets ne sont pas encore en vente. Pendant ce temps, la version 4K Ultra HD de Scream sortira le 19 octobre. Les fans peuvent alors s’attendre à Crier (2022) en salles le 14 janvier 2022.

Sujets : crier