Le créateur Mandalorian avait presque fait dire à Din Djarin cette infâme ligne de Star Wars dans la saison 2

The Mandalorian la saison 2 a presque vu Din Djarin dire un désormais infâme Guerres des étoiles ligne. La série Disney + a fourni aux fans beaucoup de choses pour s’enthousiasmer pour l’avenir, tout en taquinant une grande partie du passé en même temps. Dave Filoni et Jon Favreau ont ouvert les vannes lors de l’expansion du monde de Din Djarin, ce qui l’a mis en contact avec des personnages préférés des fans à différents moments de la chronologie de la franchise. The Mandalorian Saison 2.

dans le Galerie Disney: The Mandalorian épisode spécial qui se concentre sur la saison 2, Jon Favreau peut être vu parler à Dave Filoni d’une scène dans le premier épisode de la saison. Chapitre 9: Le maréchal marque la première fois que Favreau passe derrière la caméra pour le spectacle et il voulait inclure un controversé Guerres des étoiles ligne au début de l’épisode. Les fans se souviendront que Din Djarin rencontre Gor Koresh pour obtenir des informations sur d’autres Mandaloriens alors qu’ils regardent des gardes gamorréens se battre sur le ring.

Gor Koresh finit par tenter de trahir Din Djarin, ce qui le laisse accroché à un réverbère. C’est un moment assez sombre, d’autant plus que les monstres mystérieux aux yeux rouges brillants sortent pour se régaler de Koresh. Il s’avère que Jon Favreau voulait alléger l’ambiance en demandant à Djarin de dire «Maclunkey», ce que dit Greedo dans Un nouvel espoir, bien qu’il ne soit pas présent dans la version originale du film. Favreau semblait sérieux au sujet de l’ajouter, mais Dave Filoni ne l’avait pas. Filoni se moque de la suggestion de Favreau, notant que « c’est quelque chose que dit Greedo, cependant. » Ils finissent tous les deux par rire de la situation, comme le montre Galerie Disney: The Mandalorian Saison 2.

Maclunkey a été ajouté à A New Hope lorsque le film emblématique a fait ses débuts sur Disney +. Le mot est huttese et peut être traduit en gros par «ce sera la fin de vous». En fin de compte, le mot a un lien mineur avec les préquelles. Dans La menace fantôme, Sebulba peut être entendu dire, « Maclunkey » quand un jeune Anakin Skywalker l’empêche de battre Jar Jar Binks. George Lucas a supervisé les restaurations 4K, c’est ainsi que le mot s’est terminé Un nouvel espoir.

Alors que Maclunkey aurait pu s’intégrer The Mandalorian l’épisode 1 de la saison 2, ça aurait été un peu idiot. Il apparaît plus tard dans la scène post-crédit finale de la saison 2 qui présente le nouveau spectacle Le livre de Boba Fett. Écoutez attentivement et vous pouvez ici Bib Fortuna le dire à ses gardes du corps alors que Boba et Fennec Shand entrent dans ce qui était le palais de Jabba sur Tatooine. La véritable orthographe de Star Wars est ma klounkee. Heureusement, Dave Filoni était là pour empêcher Jon Favreau de l’inclure trop tôt dans la course de la saison. De plus, il y avait plus qu’assez d’oeufs de Pâques pour les purs et durs Guerres des étoiles les fans se trouvaient tout au long de la deuxième saison, qui allaient de très obscurs à des choses que même les non-fans comprenaient. Vous pouvez vous rendre sur le site Web officiel de Disney + pour diffuser Galerie Disney: The Mandalorian Saison 2 et regardez Filoni rire de la suggestion de Favreau.

