Le créateur du jeu The Last of Us dit que HBO Show aura une grande différence

Le créateur du jeu Last of Us a révélé que la série HBO aura une différence clé.

Avec la sortie de l’adaptation de HBO de Le dernier d’entre nous Juste au coin de la rue, de nombreux fans de jeux vidéo sont impatients de voir comment le monde post-apocalyptique se traduira du gameplay à la télévision. Tandis que Le dernier d’entre nous La série de jeux est connue pour sa narration descriptive, elle est également mémorable pour ses séquences vives et violentes, qui dépeignent des morts très sanglantes. Plus récemment, Neil Druckman (le créateur de la série de jeux et coprésident de Naughty Dog) s’est entretenu avec le magazine SFX (via ScreenRant) et a révélé que le prochain film de HBO Le dernier d’entre nous série télévisée aura une différence clé qui la sépare de son prédécesseur en ligne.

Comme l’a noté le point de vente, l’adaptation très attendue de HBO a été développée pour le petit écran par Tchernobyl Craig Mazin avec Druckmann. La prochaine émission de télévision met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey (tous deux connus pour leurs personnages mémorables dans Jeu des trônes). La série télévisée se déroulera dans des États-Unis post-apocalyptiques et suivra Joel et Ellie alors qu’ils tentent de survivre au monde hostile et à ses occupants infectés. Le jeu vidéo et sa prochaine adaptation racontent l’histoire d’un passeur nommé Joel qui est chargé d’escorter une adolescente nommée Ellie à travers les États-Unis.

Pourtant, alors que la série télévisée devrait rester fidèle à ses origines en termes de scénario, Druckmann a noté que l’émission HBO aura un grand changement qui sera perceptible pour les fans de la série originale. Selon Druckmann, Le dernier d’entre nous L’émission de télévision réduira considérablement la violence observée dans les jeux vidéo. Il a dit: « Nous avons besoin d’une certaine quantité d’action, ou de violence, que nous pourrions utiliser pour la mécanique afin que vous puissiez vous connecter avec Joel et entrer dans un état de flux. Ensuite, vous auriez vraiment l’impression d’être connecté avec cet avatar à l’écran et vous voyez le monde à travers ses yeux. Mais cela n’existe pas dans un médium passif. »





Neil Druckmann a « adoré » entendre que la violence inutile serait supprimée de la série HBO

Le créateur de la série de jeux a poursuivi : « L’une des choses que j’ai aimé entendre de [co-creator Craig Mazin] et HBO très tôt était: « Supprimons toute la violence sauf l’essentiel. » Cela a permis à la violence d’avoir encore plus d’impact que dans le jeu, car lorsque vous continuez à montrer la menace et que vous voyez la réaction des gens à une menace, cela la rend plus effrayante. Et quand nous révélons les infectés et les cliqueurs, vous voyez ce qui a fait tomber l’humanité et pourquoi tout le monde a si peur. »

ScreenRant a également noté que le choix de HBO de réduire la représentation de la violence graphique dans Le dernier d’entre nous est un choix quelque peu surprenant, car de nombreuses séries HBO (comme Jeu des trônes) n’ont pas vraiment peur de la brutalité. Pourtant, bien qu’il ne soit pas rare de voir des séquences sanglantes dans la série de jeux, le choix de Druckmann et Mazin de réduire la violence graphique pourrait finalement mieux fonctionner pour la série d’action en direct.

Le dernier d’entre nous aura sa première série le 15 janvier 2023.