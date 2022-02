Le créateur du bureau dit que Michael Scott serait trop offensant pour 2022

L’adaptation américaine de Le bureau est l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps qui a été maintenue en vie par les fans continuant à diffuser fréquemment toute la série sur Peacock, mais la série n’existerait pas si elle était lancée aujourd’hui plutôt que lors de sa première diffusion en 2005. Inspiré par le Série comique britannique sur le lieu de travail du même nom, Le bureau a été adapté pour NBC par Greg Daniels. Bien que connu pour sa distribution d’ensemble, Steve Carell s’est démarqué dès le début en tant que directeur de la succursale Scranton de Dunder Mifflin, Michael Scott.

Le personnage de Michael Scott est connu pour être naïf et sans instruction au point d’être offensant pour presque tous ceux qu’il rencontrait, de la façon dont il traitait parfois les personnes de couleur à la façon dont il traitait des problèmes sensibles comme le harcèlement au travail. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Daniels explique à quel point ce genre de comédie était plus facile à rire pour les gens quand Le bureau était nouveau parce que les choses étaient simplement différentes à l’époque. Daniels explique comment si le spectacle devait être redémarré aujourd’hui, il ne pouvait pas s’agir d’une recréation avec des personnages identiques ou similaires, en particulier en ce qui concerne Michael Scott.

« Quand les gens entendent » redémarrer « , ils pensent que c’est exactement la même émission. Je ne pense pas que cela fonctionnerait. Je pense aussi que le contenu était très bien présenté pour cette période, quand les gens n’étaient pas aussi sensibles à ce que est d’offenser les gens afin que vous puissiez avoir un patron qui continue à mettre le pied dedans. Vous pouviez sentir que le contenu aidait en quelque sorte les gens à voir des choses comme étant offensantes qu’ils n’auraient peut-être pas vues comme offensantes auparavant, parce qu’ils étaient juste Maintenant, tout le monde est beaucoup plus conscient de la façon dont certaines choses sont offensantes. Nous sommes à un endroit différent dans le cycle de prise de conscience.

Pour plus de précisions, Daniels dit que la seule chose qu’une version 2022 de Le bureau pourrait retenir de l’itération précédente est le format de style faux documentaire. Voici ce qu’il avait à dire lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait de présenter un Michael Scott aujourd’hui.

« Je ne pense pas que vous le feriez. La partie que je prendrais est le format documentaire et l’idée qu’il s’agit d’un examen du point de vue d’un documentariste. Je n’essaierais pas de le refaire. »

Le bureau est actuellement diffusé dans son intégralité sur le service de streaming Peacock de NBCUniversal. Sont également inclus les épisodes « Superfan », qui sont des versions étendues de nombreux épisodes avec des scènes ajoutées. Mais alors que NBCUniversal espère redémarrer la série d’une manière ou d’une autre un jour, rien n’est actuellement en préparation. Daniels avait précédemment suggéré que peut-être le casting pourrait se réunir pour certains « épisodes perdus » se déroulant au cours de la chronologie des saisons précédentes de la série, mais compte tenu de ses récents commentaires sur l’offense de Michael, cela ne semble plus probable.





« Je pense que c’est probablement plus probable maintenant que la série est sur Peacock, mais rien de prévu pour le moment, certainement », a déclaré Daniels à E! Nouvelles d’un redémarrage en janvier 2021. « Les gens y sont plus ouverts maintenant, semble-t-il. Le problème est, que reste-t-il à dire sur les personnages? Beaucoup d’entre eux ne travaillent plus là-bas. Jim et Pam vivent dans Le Texas maintenant, Darryl aussi… Mais ce serait amusant de trouver des épisodes perdus et de les filmer comme s’ils étaient de retour en 2010 ou quelque chose comme ça. »

Greg Daniels et Steve Carell se sont depuis réunis pour la série comique Force spatiale. Les deux saisons sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.





