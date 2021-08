Le créateur d’Invincible explique comment l’un de ses rebondissements a sauvé la série

Campingaz Barbecue a gaz 3 Series Classic LD Plus CAMPINGAZ - Acier - Extérieur - Acier

Le barbecue à Gaz Campingaz Classic LD: Un barbecue pour l'été Vous avez des difficultés à allumer un barbecue au charbon ? Campingaz a pensé à vous : e n associant design et technologie, le créateur a révolutionné les barbecues classiques en ajoutant des fonctionnalités pratiques pour un allumage facile. Ce barbecue est composé de trois brûleurs en acier inoxydable qui permettent une meilleure répartition de la chaleur lorsque le couvercle est fermé et grâce à un thermomètre sur ce dernier, vous pourrez gérer la température ainsi que la cuisson de votre repas. Ce modèle Classic LD Plus est doté de grille Culinary Modular en fonte émaillé : ce système de Culinary Modular permet de retirer l'intérieur de la grille afin d'y mettre un accessoire de cuisine. Cuisiner devient un vrai jeu d'enfant avec ce bijou technologique ! Ce modèle contient également une grille de mijotage afin de réchauffer vos accompagnements. Plus besoin d'une table d'utiliser une table de support pour poser vos