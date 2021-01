Le créateur d’Euphoria a déclaré quand la deuxième saison de la série pourrait arriver

‘Euphorie’ est l’un des grands succès de HBO dans la dernière fois, conquérir des millions de fans dans le monde avec une histoire d’adolescent déchirante. Bien que nous ayons très frais les deux épisodes spéciaux qu’ils ont lancés pour égayer l’attente de la deuxième saison, en juin, cela fera deux ans que le premier opus a été diffusé, et pour le moment il n’y a rien de filmé.

‘Partie 1: Rue – Les problèmes ne durent pas éternellement’ et « Partie 2: Jules – F * ck quiconque n’est pas une goutte de mer » Ce sont deux chapitres qui, comme confirmé précédemment, ne font partie d’aucune saison, ils fonctionnent uniquement comme des connecteurs entre la première livraison et la seconde, qui a dû être retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Le créateur du spectacle, Sam Levinson, a récemment discuté avec le podcast Boîte à outils du cinéaste de Indiewire promouvoir ‘Malcolm et Marie’, son prochain film sur le service de streaming Netflix avec Zendaya, mais a également été consulté par ‘Euphorie’, où a révélé que le plan est de commencer le tournage à la fin du mois de mars.







Il a également ajouté: « Et l’objectif est de sortir les épisodes cette année, alors j’espère que c’est ce qui va se passer. ». De cette façon, il annonce que à la fin de 2021 nous pourrions avoir les nouveaux chapitres de la série dans HBO, bien qu’avec le Covid-19 toujours présente dans le monde, son idée peut changer complètement, comme cela s’est produit avec d’autres productions.

Les responsables de ‘Euphorie’ Ils savent que les fans de la série attendent depuis longtemps la deuxième saison, mais comme beaucoup, ils se sont heurtés à la crise sanitaire et les ont obligés à suspendre le tournage pendant un an. Pendant ce temps, vous pouvez revivre les deux épisodes spéciaux, mettant en vedette Zendaya (Rue) et Chasseur Schafer (Jules).