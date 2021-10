Le créateur de You tease un nouveau Joe pour la quatrième saison

La troisième saison de Tu Il est arrivé il y a quelques jours et les fans de la série veulent déjà savoir ce qui va se passer dans la vie du tueur en série Joe Goldberg après l’avoir vu tout perdre dans le dernier lot d’épisodes. Ce qui est certain, c’est que Netflix Il sait qu’il est en présence d’un phénomène de masse et a déjà confirmé qu’il y aura une quatrième saison peu de temps après la sortie des dix dernières entrées de la série. Tout indique que les nouveaux épisodes arriveront au dernier trimestre 2022.

Le scénariste Sera Gamble expliqué que les lacunes de Joe Goldberg ils seront l’épine dorsale de la suite de son histoire. Le protagoniste a encore plus de trous à combler et un sac à dos absolument plein de pierres, de pertes et de tragédies en plus du fait qu’il est un fugitif de la loi. Personne ne sait qu’il est responsable de tous les crimes qu’il a commis. Même pas qu’il soit encore en vie. Combien de temps d’impunité Joe peut-il profiter ?

La quatrième saison de You est confirmée

« Joe à Paris est hilarant pour moi. L’idée de le voir s’intéresser à la mode, par exemple, serait très amusante. Mais non. Ce n’est pas ce que nous allons faire« , a souligné le scénariste et a ajouté : « J’ai l’impression que la saison trois est une saison de beaucoup de pertes et de tragédies pour lui. Nous le laissons perdu ou sentant qu’il a abandonné tout ce qui comptait pour lui. Donc, l’histoire, à partir de là, parle de la façon dont vous récupérez une partie de cela ou de la façon dont vous trouvez autre chose.« .

« Quand on voit Joe dans la première scène du pilote, quand la cloche de la librairie sonne et que la cow-boy entre, si à ce moment-là il avait un trou qu’il voulait combler dans son cœur, maintenant il a 17 ans. Et on a depuis plus longtemps, nous en savons plus sur vos bagages. Je pense que nous avons beaucoup à explorer« Gamble a parlé de ce que nous pouvons nous attendre à voir dans les prochains épisodes de la vie de Joe.

La vérité est que la saison suivante mettant en vedette ce personnage le verra vivre une nouvelle réalité après avoir laissé le passé brûler. Avec la mort de Le voit et l’abandon de son fils Henri, Goldberg se rend à Paris à la recherche de Marianne. Cependant, peut-être que son amant se cache dans un endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Peut-être qu’il est temps pour un reboot définitif de Joe…

