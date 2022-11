Le créateur de Yellowstone rejette les critiques « anti-réveil »

Yellowstone n’a pas d’agenda « anti-réveil » selon Taylor Sheridan, le créateur de la série à succès. Dimanche, la cinquième saison attendue de Yellowstone arrivera sur Paramount Network alors que la série continue de recueillir un nombre élevé de téléspectateurs. Bien que de nombreux fans regardent, il semblerait que tous les critiques ne soient pas ravis, comme certains l’ont suggéré. Yellowstone est une série qui pousse intentionnellement les valeurs conservatrices.





Dans une nouvelle interview accordée à The Atlantic, Sheridan a commenté ce genre de critiques. Il rejette catégoriquement l’idée que Yellowstone est une « émission à l’état rouge », affirmant que ce qui est le plus important pour la direction créative est d’avoir une « narration responsable ». Il souligne également certains des thèmes de Yellowstone qu’il dit rendre risible de suggérer qu’il y a un programme « anti-réveil » impliqué. De l’entretien:

« Ils l’appellent » le spectacle conservateur « ou » le spectacle républicain « ou » l’état rouge Jeu des trônes.‘ Et je m’assieds juste en riant. Je suis comme, ‘Vraiment?’ L’émission parle du déplacement des Amérindiens et de la façon dont les femmes amérindiennes étaient traitées, de la cupidité des entreprises, de la gentrification de l’Occident et de l’accaparement des terres. C’est un spectacle à l’état rouge ? »

Sheridan a ensuite crédité le Western de 1992 non pardonné comme une grande influence pour Yellowstone. Il a respecté comment, dans ce film, Clint Eastwood avait « laissé le shérif être un tyran et le héros être ce tueur ivre et vicieux », changeant le format traditionnel du western américain. Sheridan espérait faire de même en plongeant dans le Yellowstone univers.

« [He] a brisé le mythe du western américain. Alors quand je suis entré dans ce monde, je voulais qu’il y ait de vraies conséquences. Je voulais ne jamais, jamais hésiter, C’était le prix.”





Yellowstone est toujours aussi fort cinq saisons en

Réseau primordial

Quels que soient les acteurs et l’équipe de Yellowstone font, cela a fonctionné, car la série continue d’être un grand succès pour Paramount Network. La star de la série, Kevin Costner, a déclaré avant la saison à quel point il était impressionné par l’équipe créative de la série pour avoir maintenu l’écriture si forte, même après plusieurs saisons.

« J’ai l’impression que nous allons dans la bonne direction », a déclaré Costner à Us Weekly. « Ce n’est pas si facile d’attraper un point culminant. Ce n’est pas si facile d’y rester. Et je pense que l’écriture reste vraiment à un niveau qui est important.

Outre Costner, la série met également en vedette Josh Lucas, Luke Grimes, Kelly Reilly, Kylie Rogers, Wes Bentley, Cole Hauser, Kyle Red Silverstein, Kelsey Asbille, Jennifer Landon, Wendy Moniz, Moses Brings Plenty, Kathryn Kelly et Gil Birmingham.

Yellowstone premières le dimanche 13 novembre sur Paramount Network. La première de la série de 1923 suivra le 18 décembre sur Paramount+.