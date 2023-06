Le créateur de Yellowstone aborde les rumeurs de querelle avec Kevin Costner pendant la saison 2

La série télévisée néo-western captivante Yellowstone relate la vie tumultueuse de John Dutton, dépeint par Kévin Costner. La série a pris un tournant et a mûri au cours de sa deuxième saison. Il a reçu les éloges de la critique, plus que son prédécesseur. Cependant, c’est aussi la saison qui est devenue une épreuve pour l’homme principal de la série et son créateur, Taylor Sheridan.







Des rumeurs ont tourbillonné à travers les pins chuchotants d’Hollywood selon lesquelles Costner et Sheridan étaient dans une querelle houleuse. Le Hollywood Reporter, dans un article plutôt intrigant, s’est penché sur cette prétendue discorde. Il s’avère que les vents de la discorde n’étaient pas aussi tempétueux qu’on le murmurait. Costner, un comédien profondément investi, a ressenti une inquiétude croissante concernant la trajectoire de son personnage, John Dutton, dans la saison deux.

Le personnage semblait s’éloigner des vertus et des engagements qui, selon Costner, faisaient partie intégrante de la personnalité de Dutton – principalement, son dévouement indéfectible envers la famille et son mode de vie. Notamment, l’incapacité de Dutton à s’adapter et à évoluer avec les temps changeants était considérée comme un aspect critique de son personnage.

Cette dissonance a conduit à une conversation franche entre Costner et Sheridan. Rejetant les rumeurs d’une querelle, Sheridan a raconté comment il avait rappelé à Costner que Yellowstone ressemblait à The Parrain, mais situé sur le vaste ranch du Montana. Les préoccupations de Costner ont été prises en compte et la troisième saison a vu un recalibrage de l’arc du personnage de John Dutton.

Sheridan a partagé :

Je n’ai jamais eu cette conversation avec Kevin. Il y a eu un moment dans la saison deux où il était très contrarié et a dit que le personnage n’allait pas dans la direction qu’il voulait. J’ai dit : ‘Kevin, tu te souviens que je t’ai dit que c’était essentiellement Le Parrain dans le plus grand ranch du Montana ? Es-tu si surpris que le Parrain tue des gens ? Ce à quoi il s’est accroché, c’est [Dutton’s] engagements envers sa famille et son mode de vie. Le gros échec de Dutton n’évolue pas avec le temps – ne trouve pas de sources de revenus différentes [for the ranch]. Kevin a estimé que la saison deux s’écartait de cela, et je ne sais pas s’il avait tort. Dans la troisième saison, nous y sommes retournés. Et je me souviens qu’il a remporté un Golden Globe l’année dernière pour sa performance, donc je pense que ça marche.

La superbe résurgence de la saison 3 de Yellowstone

Alors que le soleil se couchait sur la saison deux, l’aube de la saison trois a provoqué une renaissance pour Yellowstone. La saison a été acclamée par la critique, recevant même une cote d’approbation de 100% dans Rotten Tomatoes. La finale de la saison a laissé les téléspectateurs à bout de souffle alors que John Dutton a été abattu et laissé pour mort.

Le mélange puissant d’un cliffhanger et d’un bon accueil de la part des critiques a ramené le public dans la quatrième saison de la série. Il a ramené un nombre de téléspectateurs sans précédent. La première de la quatrième saison a rassemblé 12,7 millions de téléspectateurs, doublant presque l’audience de la troisième saison. La saison a continué sur la lancée du premier épisode jusqu’au dernier. Il est devenu l’épisode de télévision par câble le mieux noté en cinq ans. Il a même dépassé le puissant Les morts-vivants.

Comme Yellowstone ambles dans sa cinquième saison, Kevin Costner prend un arc et fait sa sortie. Bien que la saison 5 n’ait pas été en mesure d’égaler son prédécesseur en nombre, elle est restée un chouchou parmi les critiques et les fans.

De nouvelles rumeurs tourbillonnent déjà sur la cinquième saison ayant une grande finale. Avec le plan de fermer le livre sur la famille Dutton et d’ouvrir la voie au prochain spin-off mettant en vedette Matthew McConaughey.