Le créateur de «  Wicked  » explique comment «  My So-Called Life  » a inspiré la comédie musicale à succès

Né à New York, Schwartz a étudié la musique à Julliard alors qu’il était encore au lycée avant de poursuivre un baccalauréat en art dramatique à Carnegie Mellon. Il s’est fait connaître pour la première fois en 1971 avec la comédie musicale «Godspell», mais a également connu le succès avec d’autres œuvres musicales durables comme «Pippin». »« Le Bossu de Notre-Dame »et« Enchanté ».

« C’est à cause de » Ma soi-disant vie « et de la façon dont elle écrit des jeunes femmes que Winnie et moi avons fait ce spectacle ensemble et nous avons créé ce que nous avons créé. »

Schwartz n’est qu’à un Emmy du statut convoité d’EGOT, car sa boîte à trophées comprend déjà trois Grammys, trois Oscars, un Tony spécial et même un Golden Globe. (Sa vie et son travail sont si distingués, il y a un documentaire sur lui en préparation.)

Son œuvre la plus connue est probablement «Wicked», qui après son ouverture en 2003 est maintenant la cinquième émission la plus longue à Broadway, après avoir été considérée comme «un phénomène culturel» par Variety. Schwartz a trouvé une inspiration improbable lorsqu’il a commencé à adapter le livre sur lequel il est basé pour la scène. Il a fait appel à Winnie Holzman pour écrire le scénario de la comédie musicale, qui était surtout connu pour avoir écrit pour la télévision à l’époque. L’étoile la plus brillante de son CV était l’émission «My So-Called Life», qui, alors qu’elle n’était diffusée que pendant une saison en 1994-1995, a développé une suite culte et a lancé les carrières de Claire Danes, Wilson Cruz et Jared Leto.

Ce n’était pas une coïncidence, dit Schwartz.

« Eh bien, en fait, ce n’est pas aléatoire dans la mesure où c’est à cause de » My So-Called Life « que je voulais travailler avec Winnie sur » Wicked « , parce que j’étais un tel admirateur de cette série », a-t-il déclaré. «J’avais l’impression qu’elle était la seule personne à pouvoir faire ça parce que je pensais qu’elle comprenait vraiment les jeunes femmes de cet âge. Et c’est pourquoi j’ai pensé qu’elle était un bon choix pour écrire ‘Wicked’. «

Claire Danes et le casting de « My So-Called Life » Collection Everett

« C’est à cause de » Ma soi-disant vie « et de la façon dont elle écrit des jeunes femmes que Winnie et moi avons fait ce spectacle ensemble et nous avons créé ce que nous avons créé. »

Universal Pictures, qui appartient à NBCUniversal, la même société mère que 45secondes.fr, produit la version cinématographique qui est en développement depuis 2004. Mais selon Schwartz, le processus de production se prépare vraiment, avec le casting des deux personnages principaux Elphaba et Galinda sur le point d’être en cours.

«Nous ne savons pas encore qui cela va être», a-t-il déclaré. «Vous savez que nous en sommes tout à l’heure où nous commençons vraiment à parler de casting. C’est vraiment excitant. Ouais, mais je n’en ai aucune idée. Je ne suis même pas timide. Je n’ai littéralement aucune idée de qui va être Elphaba, qui va être bon, mais, vous savez, c’est quelque chose que nous allons devoir savoir très bientôt.

Schwartz a déclaré qu’il écrivait de nouvelles chansons pour l’adaptation cinématographique, mais elles ne seront pas simplement écrites pour que le film puisse remporter plus de trophées, car la musique doit être originale pour que les adaptations cinématographiques remportent des Golden Globes ou des Oscars.

Idina Menzel de « Wicked » se produit sur scène lors de la 58e cérémonie annuelle des Tony Awards au Radio City Music Hall le 6 juin 2004 à New York. Getty Images

«S’il y a une nouvelle chanson, ou plus d’une nouvelle chanson, ce sera parce que l’histoire exige que ce moment, cette idée ou cette situation particulière soit musicalisée», a-t-il déclaré. «Il n’y aura pas de nouvelle chanson simplement parce que nous disons de mettre quelque chose dedans et de voir si nous pouvons gagner un Oscar.»

Mais Schwartz est vraiment enthousiasmé par ce que les membres du public peuvent attendre de l’adaptation cinématographique, car ses origines sont basées sur «The Wizard on Oz», un film qui a redéfini et révolutionné l’expérience cinématographique.

«’Wicked’ est un spectacle qui se prête très bien à devenir un film», a-t-il déclaré. «Vous savez que ce n’est pas le cas de tous les spectacles de Broadway, mais comme il se déroule à Oz, un endroit que nous connaissons à partir d’un film en premier lieu, ce sont toutes des choses qui seront vraiment excitantes sur le film.»

« C’est quelque chose qui peut devenir très cinématographique, et c’est l’expérience que Winnie et moi vivons maintenant avec notre réalisateur, Jon Chu ( » Crazy Rich Asians « )», a déclaré Schwartz. «C’est tellement excitant … les idées qui émergent et alors que nous commençons à voir certains des designs sur lesquels ils travaillent. John n’arrête pas de nous montrer des trucs et je me dis: ‘Oh, je veux vraiment voir ce film.’ »

Schwartz s’arrête pour s’excuser pour son étourdissement face au projet, qui n’a pas pour le moment de date de sortie fixée, mais qui a d’énormes possibilités.

« Pardonnez-moi si je suis un peu exagéré quand j’en parle, mais je pense juste que si nous le faisons correctement, cela peut être fantastique et une expérience vraiment cinématographique », a-t-il déclaré. « Cela s’y prête. Nous devons donc tous bien faire notre travail, mais je pense que la possibilité existe vraiment.

En rapport: