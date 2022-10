Le créateur de Watchmen, Alan Moore, dit qu’il en a définitivement fini avec les bandes dessinées

Quand Alan Moore a créé son Veilleurs série dans les années 1980, il visait à satiriser et à déconstruire l’idée de héros, il n’est donc pas surprenant que l’auteur ait exprimé ouvertement son mécontentement face à la popularité explosive du genre super-héros ces dernières années.





Dans une interview accordée au Guardian, le Veilleurs Le créateur a clarifié les commentaires passés sur l’effet « infantilisant » que ces films ont eu sur la société, et a déclaré sans équivoque qu’il en avait fini avec les bandes dessinées et l’industrie « insupportable ».

« J’en ai définitivement fini avec les bandes dessinées. Je n’en ai pas écrit depuis cinq ans. J’aimerai et adorerai toujours le médium de la bande dessinée, mais l’industrie de la bande dessinée et tout ce qui s’y rattachent sont devenus insupportables », a-t-il déclaré au publication.

Si insupportable, en fait, Moore a déclaré à IndieWire en 2020 qu’il trouvait les films de super-héros « grotesques » et n’en avait pas vu depuis 1989 Homme chauve-souris.

« Je ne regarde aucun d’entre eux. Tous ces personnages ont été volés à leurs créateurs originaux, tous… si vous essayez de les faire pour le monde des adultes, je pense que cela devient un peu grotesque. »





Moore explique les « implications inquiétantes » de la popularité du genre de super-héros

Malgré une longue et fructueuse carrière en tant que créateur de bandes dessinées, Moore critique profondément le fait que les bandes dessinées soient considérées comme destinées aux adultes. L’auteur, 68 ans, affirme que l’énorme augmentation de la popularité des bandes dessinées adaptées aux adultes sur grand écran a de sérieuses implications pour la société moderne.

« J’ai dit ‘autour de 2011 que je pensais que cela avait des implications sérieuses et inquiétantes pour l’avenir si des millions d’adultes faisaient la queue pour voir Homme chauve-souris films. Parce que ce genre d’infantilisation – cette pulsion vers des temps plus simples, des réalités plus simples – qui peut très souvent être un précurseur du fascisme », a-t-il déclaré, soulignant que les films de super-héros ont atteint un niveau record lors de l’accession à la présidence de Donald Trump.

« Des centaines de milliers d’adultes [are] faire la queue pour voir des personnages et des situations qui avaient été créés pour divertir les garçons de 12 ans – et il a été toujours des garçons—d’il y a 50 ans. Je ne pensais pas vraiment que les super-héros étaient des plats pour adultes. »

Bien qu’il exprime ses critiques des bandes dessinées et de leurs adaptations cinématographiques, Moore n’hésite pas à assumer sa part de responsabilité dans la création Veilleurs.

« Je pense qu’il s’agit d’un malentendu né de ce qui s’est passé dans les années 1980 – auquel je dois attribuer une part considérable de responsabilité, même si ce n’était pas intentionnel – lorsque des choses comme Veilleurs faisaient leur première apparition. Il y avait énormément de gros titres disant « Les bandes dessinées ont grandi ». J’ai tendance à penser que non, la bande dessinée n’a pas grandi. Il y avait quelques titres plus adultes que ceux auxquels les gens étaient habitués. Mais la majorité des titres de bandes dessinées étaient à peu près les mêmes qu’ils ne l’avaient jamais été. »

« Ce n’était pas des bandes dessinées qui grandissaient. Je pense que c’était plus des bandes dessinées qui rencontraient l’âge émotionnel du public qui venait dans l’autre sens », a-t-il ajouté.