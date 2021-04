Le créateur de WandaVision fait allusion au virage méchant de Scarlet Witch dans Doctor Strange 2

WandaVision le créateur et écrivain en chef Jac Schaeffer a taquiné de nouvelles turbulences pour Wanda Maximoff dans la prochaine suite de MCU, Docteur Strange dans le multivers de la folie. Le personnage a vécu une période difficile depuis ses débuts en 2015 Avengers: l’ère d’Ultron, mais malheureusement, les choses vont devenir plus difficiles, Schaeffer taquinant même un passage à la méchanceté pour La sorcière écarlate alors qu’elle se débat avec des questions de moralité.

« D’où je suis assis, l’intention était de débarquer Wanda dans ce lieu d’acceptation, mais aussi avec cette énorme quantité de nouveau pouvoir, et nous connaissons tous le dicton ‘Avec un grand pouvoir …’ Et donc je pense aussi qu’elle l’échange avec Agatha lui donne tellement de confiance, elle entre si pleinement en elle-même que l’énormité de son pouvoir, dans mon esprit, commence à faire dériver certaines préoccupations humaines normales sur ce qui est bien et ce qui est mal parce qu’elle est cet être qui est ainsi, alors différent. »

Spoilers pour WandaVision entrant donc si vous n’avez pas encore vu la série, détournez le regard maintenant …

L’émission se termine avec Wanda embrassant enfin son identité de The Scarlet Witch, obtenant à la fois le nouvel alias et un tout nouveau costume, tout en commençant à mieux comprendre l’ampleur de son pouvoir impressionnant. Selon Schaeffer, cela se poursuivra dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, alors que Wanda continue de lutter pour comprendre ses pouvoirs et comment les utiliser pour les bonnes raisons.

Alors que les détails spécifiques de l’intrigue sont en grande partie inconnus, Docteur Strange dans le multivers de la folie introduira assez clairement le public à un côté jusqu’alors inexploré du MCU, le multivers. Le film verra Benedict Cumberbatch reprendre à nouveau le rôle du sorcier suprême, Chiwetel Ejiofor étant également prêt à revenir en tant qu’ami devenu ennemi, Karl Mordo. La prise de conscience de Wanda que ses pouvoirs sont en effet basés sur la magie, et son émergence en tant que La sorcière écarlate, est sans aucun doute ce qui fera croiser les héros de Marvel dans le suivi.

Tandis que Docteur Strange dans le multivers de la folie le réalisateur Sam Raimi n’aurait pas participé à la création ou à la direction de WandaVision, le réalisateur de la série Disney +, Matt Shakman, a déjà révélé que les événements de la série auraient d’énormes ramifications pour Docteur Strange 2 et l’avenir du MCU. « Ce qui est beau à propos de Marvel, et je l’ai dit à quelques personnes … cela ressemble à une course de relais, vous savez, où quelqu’un vous donne le témoin et vous courez avec », a déclaré Shakman. «Et puis vous passez le relais au suivant. Ce n’est pas comme si vous faisiez de la rétro-ingénierie de votre produit pour l’adapter à quelque chose de plus important ou qui a déjà été établi. que nous faisions ont ensuite été transférés à d’autres films. La façon dont nous avons décidé de décrire le pouvoir de Monica, tout cela, continuera dans Captain Marvel 2. «

Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 25 mars 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. WandaVision est disponible pour regarder maintenant dans son intégralité sur Disney +. Cela nous vient grâce à Empire Film Podcast.

Sujets: Doctor Strange 2, WandaVision