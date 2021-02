Le créateur de WandaVision explique l’évolution de Darcy Lewis à l’intérieur du MCU

Tandis que WandaVision met l’accent sur les personnages de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et de son petit ami android Vision, les fans adorent également le retour de Kat Dennings en tant que Darcy Lewis, qui s’est présenté pour la première fois en tant qu’assistant de Jane Foster dans le Thor la franchise. Dans une interview, WandaVision Le showrunner Jac Schaeffer a révélé que les expériences antérieures de Darcy qui l’ont amenée à rejoindre la série avaient fait l’objet de grandes réflexions parmi les écrivains.

« Avec Darcy Lewis, c’était vraiment important pour nous de montrer que huit ans, c’est long et qu’elle a accompli beaucoup de choses et est une personne différente. Donc les fans profitent de son moment où elle s’est affirmée en tant que médecin, c’est une adolescente petit moment, mais c’était important pour moi et pour mes partenaires à ce sujet … [The WandaVision writers’ room] a fait beaucoup de brainstorming sur où diable Darcy était et ce qu’elle a fait [since audiences last saw her in 2013’s Thor: The Dark World]. «