Le créateur de ‘Vikings’ révèle la raison de la fin de la série

Une fois la dernière saison de «Vikings» j’arrive à Amazon prime, le créateur et scénariste de la série, Michael Hirst Il a parlé de son expérience dans la série à succès et des raisons pour lesquelles il a décidé d’y mettre un terme.

Dans une récente interview, Hirst a révélé pourquoi le saison 6 de «Vikings» C’était la finale, expliquant que c’était sa décision et non celle de la chaîne, Chaîne historique, «Je leur ai dit quand ça finirait. Je savais que la fin serait la découverte de l’Amérique et « Terre-Neuve ». Et c’était ce que j’avais toujours prévu. Je dois dire de façon réaliste qu’ayant passé chaque jour et parfois chaque nuit pendant sept ans à écrire, à réfléchir et à vivre le spectacle, j’avais besoin de conclure. «







«J’avais besoin de terminer la saga, mais surtout, je devais bien faire les choses. Il avait besoin de conclure ces dernières histoires d’une manière qui satisfasse le public. Il ne voulait tromper personne. Il ne voulait pas tromper les acteurs, les personnages ou le public. Le grand défi de conclure les histoires avec justice et satisfaction émotionnelle, qui comprenait le meurtre du personnage le plus aimé ».

«C’était donc un processus très, très émouvant d’écrire les 10 derniers épisodes», a-t-il ajouté. Hirst.







D’autre part, la suite de la série «Vikings», intitulé «Valhalla» est actuellement développé par Netflix.