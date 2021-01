Le créateur de Vikings a déjà un nouveau projet: de quoi s’agit-il?

« Vikings » a été l’une des grandes sensations de la dernière décennie et cela s’est montré jusqu’à son dernier chapitre arrivé à la fin de 2020, générant diverses réactions et commentaires des fans. Le créateur et showrunner de la fiction était Michael Hirst, qui a récemment fait référence à la suite de l’histoire originale, ‘Vikings: Valhalla’, une production qui a présenté son casting et ses personnages mardi.

Cependant, Hirst il décollera progressivement de «Vikings», depuis le milieu américain Le Hollywood Reporter confirmé que développe actuellement une émission de télévision sur ‘Le grand Gatbsy’, l’un des grands romans de F. Scott Fitzgerald. Michael sera en charge du scénario et servira également de producteur exécutif, impliquant Blake Hazard, l’arrière-petite-fille de l’auteur renommé.

Ce ne sera pas la première adaptation de ‘Gatsby le magnifique’, car le roman publié en 1925 comptait jusqu’à présent trois films: la de 1974 avec Robert Redford et Mia Farrow; celui de 2000 avec Toby Stephens et Mira Sovorino; et de 2013 avec Leonardo DiCaprio et Carey Mulligan. Ils nous présentent l’histoire tragique de Jay Gatsby, un milliardaire dévoué à lui-même, et sa recherche de Daisy Buchanan, une jeune femme riche qu’il aimait dans sa jeunesse..







Cette mini-série du chef-d’œuvre littéraire, qui viendra à A&E, aura une nouvelle vision de l’inclusion et de la diversité, une partie de ce qui a été célébré par Blake Hazard: « J’ai longtemps rêvé d’une vision plus diversifiée et inclusive de Gatsby qui reflète mieux l’Amérique dans laquelle nous vivons, une vision qui nous permette tous de nous voir dans le texte follement romantique de Scott. ».

Il a également parlé de travailler avec Michael Hirst: « Il apporte au projet une profonde vénération pour le travail de Scott, mais aussi le courage de donner vie à une histoire aussi emblématique d’une manière accessible et fraîche. Je suis ravi d’en faire partie. ». Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment, mais les fans du showrunner seront à l’affût des mises à jour.