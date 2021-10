Le créateur de « Uncharted » travaillera sur un nouveau jeu Marvel

L’annonce officielle la plus récente de Marvel Games attirera sans aucun doute l’attention des amateurs de titres d’action, car la société a indiqué qu’elle travaille en étroite collaboration avec Skydance New Media sur un nouveau projet, qui mettra en vedette la participation d’Amy Henning. , connue dans le milieu en tant que co-créateur de la saga « Uncharted ».

La division des nouveaux médias de Skydance a Amy Henning comme présidente, en plus de collaborer avec Julian Beak comme directeur général. Henning a joué un rôle important dans le développement des trois premiers volets de « Uncharted » en tant que réalisateur et scénariste, forgeant ainsi l’identité de la franchise développée par Naughty Dog.

Ce nouveau titre développé par Skydance en collaboration avec l’équipe de Marvel Games a été décrit comme un jeu d’action-aventure guidé par son propre récit, présentant une histoire complètement nouvelle qui se déroule dans l’univers Marvel. »

Ceci étant le premier titre développé par Skydance, Henning n’a pas pu contenir son enthousiasme à travers sa déclaration officielle sur ce projet. « L’univers Marvel incarne toute l’action, le mystère et l’excitation du genre d’aventure pulp que j’adore et se prête parfaitement à l’expérience interactive. »

La participation directe de consultants créatifs qui ont travaillé avec Marvel à travers le cinéma, la télévision et la bande dessinée a été confirmée, de la même manière que le conseil a été effectué dans des jeux tels que « Marvel’s The Avengers », « Guardians of the Galaxy » et les versions futures de« Wolverine »et« Spider-Man 2 ».

« Amy a placé la barre pour les jeux d’aventure de narration depuis des décennies et nous sommes heureux de collaborer avec l’équipe talentueuse et expérimentée de New Media on Skydance », a déclaré Jay Ong, directeur de Marvel Games, qui a fait part de son enthousiasme à partager davantage sur le jeu. .projet « quand le moment sera venu. » Jusqu’à présent, les personnages sur lesquels ce nouveau jeu se concentrera n’ont pas été confirmés.