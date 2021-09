Le créateur de Twisted Metal blessé par Sony snobe un nouveau jeu selon les rumeurs

Le créateur de Twisted Metal, David Jaffe, a exprimé sa déception quant au choix de Sony de ne pas le contacter à propos de la rumeur d’une nouvelle entrée dans la série. S’exprimant sur sa chaîne YouTube, le développeur du jeu devenu controversé YouTuber a expliqué qu’il n’avait rien entendu de la société après avoir aidé à la mettre sur la carte – en particulier sur le marché américain – avec les entrées originales de la PlayStation 1, puis Métal Torsadé Noir sur PS2. Jaffe a déclaré: « Soyons clairs: Sony ne me doit rien, notre relation s’est terminée quelque part fin 2018. Mais je dirai que, émotionnellement, ça fait de la merde, si tout cela est vrai, de ne pas avoir été contacté du tout. »

C’est une position quelque peu compréhensible à prendre, surtout compte tenu de ses affirmations selon lesquelles l’équipe travaillant sur la série télévisée Twisted Metal « reste en meilleur contact avec moi que les gens de PlayStation », expliquant qu’ils ont téléphoné à Jaffe pour l’informer du casting d’Anthony Mackie en tant que leader. personnage John Doe. « C’est une chose respectueuse et agréable à faire et je l’ai apprécié … c’est cérémonial, 99%, mais s’ils ont besoin de quelque chose de moi, bien sûr, je serai là. Je n’ai pas obtenu cela des gens du jeu. «

Considérant pourquoi il n’a pas été contacté à propos du titre présumé de Twisted Metal, il propose des théories telles que les rapports ne sont tout simplement pas vrais, « cela ne leur est pas venu à l’esprit », ou il avait « brûlé les ponts » avec la direction supérieure de PlayStation. « Ça m’énerve un peu, mais c’est le côté émotionnel de ma façon de parler. La vérité, c’est qu’ils ont une entreprise à gérer, ils ne pensent pas à moi, et s’ils le sont… merde, Je ne changerais pas ce que je fais maintenant, et je ne changerais pas la façon dont je le fais. Si cela frotte les gens dans le mauvais sens, c’est un prix que je suis heureux de payer car cela signifie que je peux être honnête. »

Jaffe ajoute: « En fin de compte, je suis ravi que Twisted Metal soit toujours en cours sous une forme ou une mode, je serai là pour le jouer et s’ils me demandent mon aide, bien sûr, je serai là. »

Cependant, il se concentre ensuite quelque peu sur l’affirmation qu’il pourrait endommager Sony en partageant de la saleté sur eux. Dans quelques menaces assez bizarres, il dit : « Je sais des choses. Je sais où les corps sont enterrés. Bon sang, je sais qui a appuyé sur la gâchette avant d’enterrer les putains de corps. Je ne dis pas que je vais donner merde ça va blesser les gens, parce que je ne veux pas être un con, mais… tu aurais dû appeler. Tu aurais dû appeler.

Le créateur de Twisted Metal poursuit ensuite en soulignant comment il a créé deux franchises pour Sony et affirme que ce qu’il a dit sur YouTube a toujours été « honnête et précis ». que vous êtes des crétins Sony si vous pensez que beaucoup de vos réunions ne sont pas enregistrées et non partagées dans le monde, parce que ce n’est pas le cas. Mais je ne partagerais jamais ça. «

Peut-être que des commentaires comme ceux-ci sont exactement la raison pour laquelle Sony a choisi de ne pas contacter David Jaffe ? Nourriture pour la pensée.