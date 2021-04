Le créateur de Tokyo Ghoul encre le portrait d’Attack On Titan

Le créateur de Goule de Tokyo a fait un portrait impressionnant de L’attaque des Titans en l’honneur de la grande fin du manga. Hajime Isayama a officiellement mis fin à Attack On Titan ce mois-ci, et la série de près de 12 ans s’est terminée avec 139 chapitres à son actif.

S’il y a un créateur qui sait comment mettre fin à une série populaire et de longue date, c’est bien le créateur de Tokyo Ghoul, Sui ishida a récemment rendu hommage à Attack On Titan et au lancement du dernier chapitre avec une nouvelle esquisse du protagoniste de la série, Eren jaeger.

Coïncidant avec la sortie du dernier chapitre d’Attack On Titan, et pour honorer le chemin parcouru par la série pendant son temps dans le magazine Weekly Shonen de KodanshaLe créateur de Tokyo Ghoul, Sui Ishida, s’est rendu sur Twitter pour partager un nouveau portrait du tueur d’Eren.

Attack On Titan s’est terminé avec l’épisode 139 de la série, et Kodansha a dit au revoir à la série avec un hommage émotionnel après le dernier chapitre.