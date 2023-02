Le créateur de The Witcher confirme qu’il y aura de nouveaux romans de la franchise

L’auteur Andrzej Sapkowski vient de confirmer que l’univers de »Le sorceleur » se poursuivra avec un nouveau livre. Après que l’histoire de Geralt de Riv aurait pris fin avec la publication de « La Dame du lac », Sapkowski prévoit d’écrire un nouveau roman.

Selon certaines informations, Sapkowski est apparu lors d’un événement à Taïwan et a été interrogé sur l’avenir des romans « The Witcher », auxquels il a brièvement répondu : « Ils sont dans les plans ». Bien qu’il n’ait pas fourni plus de détails, c’est la première confirmation qu’il y aura de nouveaux livres.

A noter qu’en 2018, l’auteur assurait que l’histoire se terminait par »La Dame du lac », et disait que « Si par hasard j’écris quelque chose dans l’univers de The Witcher, et je suis sûr d’avoir cette intention, ce serait probablement quelque chose comme une préquelle ou une histoire parallèle. Pas une suite.

Cela pourrait aussi vous intéresser: The Witcher de Netflix pourrait être annulé après sa cinquième saison

La saga principale » The Witcher » s’étendait sur cinq romans, dont » Blood of Elves », » Time of Contempt », » Baptism of Fire », » The Tower of the Swallow » et » La Dame du lac », publié à l’origine entre 1994 et 1999. L’histoire a également publié deux recueils de nouvelles intitulés »The Last Wish » et »Sword of Destiny », publiés entre 1992 et 1993.

Le dernier roman publié » The Witcher » a été » Season of Storms », qui a été publié en 2013, explorant davantage les événements qui ont eu lieu pendant les histoires » The Last Wish ».

Bien que les livres de Sapkowski aient été très populaires au moment de leur sortie, il s’agit de la trilogie de jeux vidéo développée par CD Projet Rouge celui qui a augmenté sa popularité, étant le jeu »The Witcher 3: Chasse sauvage » l’un des plus populaires de tous les temps, élargissant l’univers et la tradition des romans.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Witcher : Netflix commence la production d’une nouvelle série dérivée intitulée Rats

Tout cela a conduit à la production de la série »The Witcher » par Netflix, qui a amené la franchise à la popularité grand public. Cependant, le spectacle a été critiqué ces derniers mois en raison des libertés créatives prises et de son écart par rapport au matériel source, entre autres.

Le jeu »The Witcher 3: Wild Hunt » est disponible pour les consoles Xbox, PlayStation et PC. Les saisons 1 et 2 de la série »The Witcher » sont disponibles sur Netflix.