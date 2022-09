Le créateur de The Squid Game parle de Squid Game: The Challenge

Le créateur de la série populaire »Le jeu du calmar », Hwang Dong-hyuka assuré aux fans qu’ils n’ont pas à s’inquiéter pour »Jeu de calamar : le défi » (The Squid Game: The Challenge), la nouvelle téléréalité qui se prépare Netflix basé sur les compétitions vues dans la série.

En raison de la critique sociale du capitalisme et de la concurrence montrée dans » The Squid Game », de nombreux téléspectateurs ont pensé que cette émission de téléréalité laissait de côté tout le point central de la série, alors Hwang est venu clarifier et commenter ses réflexions sur » Jeu de calmar : le défi ».

« Oui, je suis au courant de l’émission de téléréalité qui est en cours de création », a-t-il déclaré. « En fait, j’ai rencontré le créateur hier et ils avaient beaucoup de questions à me poser. Ce que j’espère, c’est qu’ils continuent autant que possible avec ma vision et mon intention pour la série. »

Hwang a poursuivi: « Je pense que même si notre émission transmet un message assez fort, et je sais qu’il y a des inquiétudes quant à la prise de ce message et à sa transformation en une émission de téléréalité avec un prix en argent, cependant, j’ai l’impression qu’à chaque fois que vous prenez des choses trop Sérieusement, ce n’est vraiment pas la meilleure voie à suivre pour l’industrie du divertissement. »

Bien que « The Squid Game » contienne de nombreux éléments critiquant la cupidité sociale, Hwang lui-même a également admis que la série dramatique coréenne « n’essaie pas de dire que le capitalisme est mauvais en soi ». Au lieu de cela, le gagnant d’un Emmy voulait utiliser la série pour se demander ce que la société pouvait faire « pour changer notre système en un système plus juste ».

» The Squid Game » a été créé sur Netflix en septembre 2021, devenant un grand succès commercial et une production acclamée par la critique pour la plateforme de streaming. La série a même battu un record, étant la première à enregistrer un total de 1,7 milliard d’heures de lecture, battant d’autres productions originales sur la plateforme telles que »Stranger Things ».

Au-delà de »The Squid Game : The Challenge », Netflix a déjà confirmé le début de la production de la deuxième saison de la série principale, ainsi qu’un faux documentaire qui racontera comment son succès a été vécu intitulé »Th Best Show on the Planet », bien qu’il n’y ait pas de date de sortie pour le moment.