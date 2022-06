Le créateur de The Squid Game a anticipé à quoi ressemblera la deuxième saison

in

La série Netflix a été créée le 17 septembre de l’année dernière et est rapidement devenue la plus regardée sur la plateforme, battant des records dans le monde entier.

©IMDBLe leader, l’un des personnages qui a confirmé son retour dans la série.

On savait que le jeu du calmar aurait sa deuxième saison mais il y a seulement quelques jours Netflix était chargé de confirmer officiellement qu’ils avaient donné le feu vert à un nouvel épisode de l’histoire. La série lancée le 17 septembre dernier a été créée par Hwang Dong-hyuk et est devenu un succès retentissant sur la plateforme, battant des records à travers le monde et transformant ses protagonistes en stars des réseaux sociaux.

Dans une récente interview avec Variétéle créateur de le jeu du calmar anticipé quelques détails de la deuxième saison, à partir d’un changement très important. Alors que le premier volet de la série de Netflix a été entièrement écrit et réalisé par Hwangle prochain lot d’épisodes aura plus de monde derrière les aspects narratifs et créatifs de la production.

Jusqu’à présent, il y a eu deux confirmations très importantes en termes de casting. Tellement de Seong Gi-huninterpreté par Lee Jung-jaeQuoi Le chef incarné par Lee Byung-hunont été officiellement annoncés dans le cadre de la prochaine saison de le jeu du calmar. De plus, la possibilité que Gong Yoqui joue le vendeur qui convainc Gi-hun pour jouer aux jeux aussi « pourrait revenir ».

Comme on le sait, la grande majorité du casting de le jeu du calmar il a fini mort dans la première saison. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne réapparaissent pas puisque, selon Hwangpourrait faire partie de certains « rêves de Gi-hun”. Bien qu’il n’ait pas précisé ce qu’ils seront, il a souligné qu’il y aura de nouveaux défis pour les enfants dans la prochaine saison de le jeu du calmarqui aura « un budget plus important » que le premier.

+ Sera-ce la dernière saison de The Squid Game ?

consulté par Variété, Hwang référé à l’avenir le jeu du calmar dans Netflix. L’idée de départ était de faire une série dont la première saison serait pratiquement autonome, avec « quelques bouts en suspens » qui restaient pour « extensions futures ». Lorsqu’on lui a demandé si le deuxième volet serait le dernier de l’émission, le réalisateur a assuré : « C’est difficile à dire. Peut-être. Peut être que non. disons 50/50 ».

