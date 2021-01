Le créateur de ‘The Office’ pense qu’une réunion est désormais possible

Le créateur de la version américaine de ‘Le bureau’, Greg Daniels, a déclaré qu’une éventuelle réunion de casting est « plus possible maintenant » que jamais.

Il showrunner de l’émission mythique a parlé de l’arrivée de la série au service de streaming de NBC, Paon et a fait allusion à une possible réunion du casting, «Je pense que c’est plus probable maintenant que la série est sur. Paon« , Bien qu’il ait ajouté, » Cependant, pour le moment, il n’y a pas de plans. «

Interrogé Daniels sur ce à quoi pourrait ressembler une éventuelle réunion, il a commenté: «Je pense qu’il s’agit de ce qui reste à dire sur les personnages. C’est encore très vague (l’idée)… mais les gens y sont plus ouverts, du moins c’est ce qu’il semble ».

Sur les histoires potentielles qui pourraient être montrées, le producteur a suggéré de «trouver des épisodes perdus et de les enregistrer comme s’ils étaient dans le 2010».

Après l’arrivée de ‘Le bureau’ à la plateforme Paon, deux scènes ont été publiées qui ont été coupées de l’émission dans sa diffusion originale, l’une d’elles étant la dernière blague de Jim à Dwight, où cela vous fait croire que vous êtes dans le Matrice.