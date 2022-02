Le créateur de The Boys dévoilera bientôt la bande-annonce de la troisième saison

Le créateur de la série »Les garçons », Eric Kripkel’une des séries les plus primées de la plateforme Première vidéoa donné un nouveau look à la troisième saison tant attendue, précisant qu’il y aura bientôt une bande-annonce.

Kripke, à travers ses comptes officiels, a partagé que l’équipe de production est au milieu du processus pour terminer la troisième saison, précisant que 4 des 8 épisodes de la saison sont complètement terminés. Et comme si cela ne suffisait pas, le showrunner de »The Boys » a augmenté les attentes des fans, promettant que dans quelques semaines nous verrons une nouvelle bande-annonce pour ce troisième volet.

Bien qu’il y ait déjà eu une bande-annonce pour la troisième saison lorsqu’il a été annoncé que la première serait la prochaine 3 juinle nouvel aperçu offrira une vue plus étendue de ce qui va arriver dans ces nouveaux épisodes, suite à ce qui s’est passé dans la finale épique de la deuxième saison, où les plans de l’organisation Vought, les Seven et le gang principal, ont été légèrement suspendus dans l’air.

Les enregistrements de la troisième saison se sont terminés à l’automne de l’année dernière, une déclaration qui a été suivie par le renouvellement de la série pour Prime Video avec une quatrième saison. De plus, pour occuper les téléspectateurs pendant la sortie des nouveaux chapitres, la série animée d’anthologie sera diffusée, » Le garçon présente : Diabolique »qui fera partie de l’univers officiel de »Les garçons »et sortira le 4 mars de cette année.

Cette nouvelle saison de la série apportera plusieurs nouveaux super-héros qui rejoindront ceux que nous connaissons déjà, faisant venir de nouveaux acteurs comme Jensen Acklesjouant Soldier Boy ou Blue Hawk, mettant en vedette Nick Wechsleyparmi tant d’autres qui tenteront d’arrêter les plans du gang principal.

Le personnage de Soldier Boy aura un rôle très important dans cette nouvelle saison car selon les mots de Kripke lui-même : « Je pense que quiconque s’attend à ce que Jensen Ackles se montre et soit un bon gars sera déçu. » Plus que cela, il a comparé le personnage au héros le plus puissant de Vought, déclarant que Soldier Boy était « Homelander before Homelander ».

