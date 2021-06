Le créateur de « The Blacklist » quitte la série après 8 saisons

Depuis sa première en 2013, « The Blacklist » est un thriller dramatique qui a réussi à captiver les téléspectateurs de NBC grâce à la représentation de James Spader dans le rôle de Raymond Reddington, un ancien officier de la marine américaine qui a changé sa vie en tant que notoire. criminel.

La série commence avec le personnage de Spader se rendant volontairement au FBI après de nombreuses années à les échapper, demandant l’immunité en échange de leur donner les noms de certains des criminels les plus dangereux du monde, les aidant même dans leurs missions de capture, comptant avec l’aide de l’agent Elizabeth Keen (joué par Megan Boome).

À quelques semaines de la fin de la huitième saison, les fans de « The Blacklist » ont été choqués lorsque, plus tôt dans le mois, Deadline a annoncé que Boone quitterait la série, l’actrice publiant une déclaration dans laquelle elle remercie profondément tous les fans de la série pour l’expérience positive lors de leur participation.

Ce ne sera pas le seul match douloureux auquel « The Blacklist » devra faire face, puisqu’à partir de la neuvième saison, la série n’aura plus la participation de son créateur, Jon Bokenkamp. Cette sortie était prévue de longue date, le producteur John Sisendrath prendra donc la place de Showrunner de la série après avoir collaboré avec Bokenkamp depuis sa création. Les deux ont écrit la finale de la saison huit ensemble.

A travers son compte Twitter, Jon Bokenkamp a partagé une lettre émouvante adressée aux fans de « The Blacklist » dans laquelle il remerciait le soutien constant après chaque épisode, les œuvres de « fan-art » et « fan-fiction », se sentant excité pour un nouveau chapitre de sa vie professionnelle, tout en avouant un sentiment doux-amer de son départ.

« The Blacklist » a subi la perte de personnages importants tout au long de son développement, mais le départ de sa co-star et de l’un de ses créateurs pourrait signifier pour beaucoup de ses fans un tournant dans lequel, ou décider de rester et de voir ce que NBC a à offrir à l’avenir, ou à dire au revoir à la série.