Le créateur de Thanos croit que le Mad Titan reviendra dans Marvel’s Eternals

Pendant très longtemps, le MCU a souffert d’un grave manque de méchants convaincants. Puis le Mad Titan Thanos est apparu dans Avengers: guerre à l’infini, et tout à coup, la franchise avait un méchant complexe incroyable qui rivalisait avec Dark Vador en termes de méchanceté et de charisme. Alors que Thanos est mort en Avengers: Fin de partie, Jim Starlin, qui a co-créé le personnage de Marvel Comics, a récemment fait allusion lors d’un Phase zéro podcast que Mad Titan pourrait apparaître pour une brève apparition dans le prochain film Éternels.

« Je crois avoir entendu des rumeurs selon lesquelles il [Thanos] revenir dans différentes choses. Je pense avoir entendu … que Marvel Studios a confirmé qu’il allait être … au moins une apparition dans les Eternals, donc il sera là. Ce n’est pas quelque chose que j’invente. C’est quelque chose que j’ai lu quelque part. «

Il serait très logique que Thanos apparaisse dans Éternels, mais brièvement. L’histoire du Mad Titan est profondément liée à la distribution principale du film dans les bandes dessinées. Les Éternels sont une race de surhumains qui ont été créés sur Terre il y a des milliers d’années par une ancienne race pieuse connue sous le nom de Célestes.

Les mêmes célestes étaient également responsables de la création de la race à laquelle appartient Thanos, et on peut donc dire que les éternels humains sont les cousins ​​de Thanos. De plus, des illustrations mises au rebut du sage Infinity War ont montré qu’un jeune Thanos était censé apparaître dans les films à un moment donné. Bien que cela ne se soit pas produit, le rappel du jeune Thanos peut maintenant être présenté dans Éternels.

Sur un plan purement commercial, il est très logique que l’un des personnages les plus populaires du MCU apparaisse dans Éternels, qui présente une toute nouvelle distribution de personnages. L’année dernière également, Starlin avait laissé entendre que le voyage MCU de Mad Titan ne s’était probablement pas terminé tant que la franchise n’avait pas fouetté ce cheval mort particulier pour obtenir de l’argent supplémentaire.

« [Marvel studios] fait un tas d’argent de merde [Thanos]. Je ne les vois donc pas le retirer de si tôt. Les personnages de bandes dessinées ont tendance à avoir une durée de vie prolongée au-delà des acteurs qui y travaillent. Je m’attends à moitié à voir beaucoup plus de Thanos sur toute la ligne … La façon dont ils l’ont traité, je sais que je pensais qu’ils ont fait un travail formidable. Russos et [the writers Christopher] Markus et [Stephen] McFeely, ils avaient une très bonne impression du personnage. Ils n’en ont pas suivi la lettre. Ils en ont certainement suivi fidèlement l’esprit. Comment puis-je dire quelque chose de mal à ce sujet à ce stade? «

Réalisé par Chloé Zhao, Éternels stars Gemma Chan comme Sersi, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena, Barry Keoghan comme Druig et Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman / Black Knight. Le film arrive en salles le 5 novembre. Cette nouvelle a été révélée lors du podcast Phase Zero.

Sujets: Les éternels