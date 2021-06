Le créateur de Thanos craignait que la guerre à l’infini ne subisse le même sort que Justice League

Antérieur à Avengers : guerre à l’infini dominant les théâtres en 2018, Jim Starlin, qui était responsable de la Guerre de l’infini série comique, avait des doutes sur la façon dont le film se déroulerait grâce à la déception du Ligue des justiciers un an plus tôt. Ce film a fini par être un méli-mélo de deux visions différentes qui ont donné lieu à un accueil mitigé de la part des critiques et des fans, et quatre ans plus tard, le réalisateur original Zack Snyder a laissé libre cours à son plan original pour retrouver toute sa gloire. Il s’est avéré que de telles craintes concernant Guerre de l’infini n’a dû inquiéter personne, mais Starlin a déclaré à ComicBook.com qu’il n’avait aucun moyen de dire dans quelle direction le film irait avant de sortir dans les cinémas.

« J’ai eu quelques mauvais moments juste avant le Guerre de l’infini [release], » Jim Starlin mentionné. « J’étais allé sur le plateau pour le tournage du caméo, et je m’étais assis et j’avais discuté avec les deux scénaristes, Markus et McFeely et pas mal avec Joe Russo. Dans Infinity War, ils avaient eu une demi-heure à couper qui allait être l’histoire de Thanos. »

« Il allait y avoir une demi-heure sans les Avengers, apparemment. Alors, je me suis dit: » C’est plutôt cool. » Ensuite, j’étais dans un avion et j’ai regardé le Ligue des justiciers film, et ils ont en quelque sorte jeté Steppenwolf là-dedans à la fin, et il fait son truc. Dans l’ensemble, c’était une sorte de mauvais film. Donc, environ un mois avant la sortie d’Infinity War, Russo a dit… Faites-moi savoir qu’ils ont dû couper la demi-heure de Thanos. Tout ce à quoi je pouvais penser était : ‘Oh mon dieu, ça va faire partie du film Justice League.' »

L’idée que sa création soit ruinée l’a amené à la comparer à une autre sortie DC, les années 60 Homme chauve-souris Série télévisée, qui a donné au public une certaine perception du personnage jusqu’à ce que Tim Burton présente sa version du Dark Knight au cinéma près de trois décennies plus tard.

« J’ai soudainement eu Bob Kane en tête tout le temps, parce que dans les années 60, ils ont fait ce très mauvais Batman », a expliqué Starlin. « C’était très campy. C’était l’antithèse de ce que Bob avait créé. Mais il en obtenait un morceau, avec ses résidus avec tous les trucs de Batman. Il avait fait une assez bonne affaire que les autres n’avaient pas, alors j’ai imaginé il doit aller sur des interviews et dire, ‘J’adore ça.’ Je me suis dit : « Je vais être dans la même position. Je vais devoir passer les interviews et y aller, Oh ouais, j’adore ça. C’est génial. C’est formidable. Puis le cœur va, Oh, c’est un morceau de merde ! » Donc je fais la queue pour la première et je vais là-bas et je m’entraîne : « J’aime ça. Je l’aime. Je l’aime. » Trois minutes après le début du film, avant même que Hulk n’apparaisse, je me dis : « Hé, je ne vais pas du tout avoir de problème avec ça. C’est celui que je vais dire facilement que je l’aimer, et le dire.’ C’est resté vrai. J’ai été le dessinateur le plus chanceux du monde. Trois, quatre fois jusqu’à la batte, si vous incluez l’Infinity Gauntlet, et ils l’ont sorti du parc avec mes personnages à chaque fois. «

Il est difficile de croire maintenant qu’il ait pu y avoir le moindre doute sur le succès de Guerre de l’infini, et en fait n’importe lequel des films Marvel Studio de la dernière décennie. Avec les émissions de télévision Marvel dominant les chiffres d’audience de Disney + et la phase quatre du Univers cinématographique Marvel presque à nos portes, il est peu probable que les créateurs originaux des futures adaptations d’arcs comiques de Marvel aient des craintes similaires. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur ComicBook.com.

Sujets : Avengers, Infinity War, Justice League