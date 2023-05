Le créateur de succession et les stars réfléchissent à la grande révélation de la finale de la série

ALERTE SPOILER: Il y a des SPOILERS MAJEURS dans cette histoire pour la finale de la série Succession





Comme l’a noté The Hollywood Reporter, Succession créateur Jesse Amstrong et vedettes de la série Jérémy Fort et Alexandre Skarsgård réfléchi sur le choix de la finale de la série pour le PDG après le dernier épisode de l’émission.

Bien que les frères et sœurs semblaient initialement présenter un front uni pour soutenir Kendall en tant que PDG, Shiv s’est retiré à la dernière minute, devenant le vote décisif pour que de Lukas Matsson reprenne la société. En fin de compte, c’est Tom, l’ex-mari de Shiv, que Matsson a choisi comme PDG américain.

Sur l’officiel Succession podcast, Skarsgård a déclaré: « Tom veut désespérément ce poste. [Lukas] sait qu’il peut vraiment se pencher sur cette maladresse et explorer et s’amuser avec, et il est important pour lui d’avoir un sycophant dans cette position; quelqu’un qui sera son petit chien de compagnie et fera exactement ce dont il a besoin. Tom s’est montré digne. »

La star a poursuivi en donnant un aperçu de son personnage en disant: « Il y a quelque chose de si délicieusement juteux à abattre cette dynastie familiale. Je voulais que ce soit une force motrice pour Lukas. Il se voit, même s’il est incroyablement riche, comme David contre . Goliath ici. C’est excitant pour lui d’entreprendre cela et d’essayer quelque chose que personne ne pensait possible.

Skarsgård a ajouté que la fin était « tragique », mais a noté qu’il était « inévitable » que les frères et sœurs perdent en devenant le successeur de Logan.

Strong est apparu séparément sur le podcast et a déclaré qu’il était « vidé » par la finale, qu’il a qualifiée de « douloureuse » à voir.

Strong a déclaré: « Kendall va dans un sens Icare voler aussi près du soleil que possible. Et nous avons vu ce personnage tenter encore et encore de faire une sorte de sommet de cette montagne et de tomber cul-en-arrière jusqu’au bas du plus bas J’ai eu l’impression que le voyage à travers cela remontait l’arc aussi loin qu’il pouvait aller pour atteindre sa cible finale, qui est quelqu’un qui a finalement tout perdu. Il a perdu son père, il a perdu sa moralité. Il est perdu dans un sentir son âme. Il a perdu son frère et sa sœur, il a perdu ses enfants. Il a perdu l’amour et il a perdu son ambition, ce qui est une chose déterminante dans sa vie.

L’acteur a ensuite mentionné quelque chose qui l’a touché lors du tournage de l’épisode précédent de la dernière saison, « Le mariage de Connor ». Strong a déclaré: « Kendall se retrouve. Il regarde vers la Statue de la Liberté, en ce moment, la pointe acérée de la lance de l’histoire américaine et cette perte colossale que la pire chose s’est produite et que le monde est hors de son axe, et à en même temps, il est toujours là. Et il ne sait pas s’il pourrait être un wraith ou un superbeing. Cette idée du wraith et du superbeing était quelque chose qui, je pense, était en jeu le reste de la saison. L’épisode 10 commence par Kendall surmontant son superbeing, il est en ascension. Et quand cela échoue finalement et que la catastrophe totale est en quelque sorte sur lui, alors à la fin, il est ce spectre marchant dans Battery Park et je pense face à la fin.





Jeremy Strong a déclaré que la vraie tragédie est que Kendall a finalement fini par devenir son père

HBO

Strong a poursuivi en disant que la vraie tragédie est que son personnage a finalement fini par devenir son père. Il a noté que cela avait été montré lorsque Kendall avait menti à ses frères et sœurs au sujet du meurtre du serveur lors de la première saison. Strong a déclaré: « Il a le moment de » aucune vraie personne impliquée « , ce que son père lui a dit sur le yacht en Croatie à propos du serveur de traiteur décédé. C’était une chose monstrueuse à entendre pour Kendall et cela a montré un cœur des ténèbres, ou du moins un manque total de noyau éthique moral et une sorte d’immoralité terrible. Et quand Kendall dit : « Cela ne s’est pas produit ; je ne suis jamais monté dans la voiture », il est essentiellement prêt à franchir toutes les lignes qui restent . »

Au cours de l’émission « Succession: Controlling the Narrative », qui est apparue après l’épisode, le créateur de la série Armstrong a partagé ses réflexions sur la finale. Il a dit: « Ils ne finissent pas. Ils continueront. Mais c’est en quelque sorte là où cette émission se désintéresse d’eux parce qu’ils ont perdu ce qu’ils voulaient, c’est-à-dire réussir ce prix que leur père offrait. »

Armstrong a poursuivi en disant que Roman termine le spectacle d’une « manière réductrice et brutale » tandis que Shiv termine dans un « endroit terrifiant, gelé et émotionnellement stérile ». Quant à Kendall, Armstrong a déclaré: « Cela ne cessera jamais d’être l’événement central de sa vie, les jours centraux de sa vie, les deux années centrales de sa vie. Peut-être qu’il pourrait continuer et créer une entreprise ou faire quelque chose, mais les chances de lui atteignant le genre de statut d’entreprise que son père a obtenu sont très faibles, et je pense que cela marquera toute sa vie. »

Tout en parlant sur le podcast, Strong a déclaré: « En fin de compte, la tragédie que je pense de cette émission est en un sens la tragédie de Kendall. » Il a ensuite noté les similitudes entre le début et la fin de la série avant de dire : « Philosophiquement, je ne pense pas [Jesse] croit que les gens changent. »

Strong a également noté que la scène où Roman dit à Kendall, « nous sommes des taureaux *** », était censée être la fin de la série, mais Strong a déclaré qu’il « ne pouvait pas accepter cela, et c’est pourquoi je devais continuer . Revenir dans la salle de conférence était quelque chose qui venait de se passer.

L’acteur a ajouté qu’il était convaincu que son personnage n’avait aucune chance de « se remettre de ça ». Il a ajouté: « Kendall vient de tout hypothéquer lentement et n’a plus rien pour vivre. »

Strong a terminé en disant: « C’est une fin complètement tragique de mon point de vue. »