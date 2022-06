Le créateur de Stranger Things émet un avertissement concernant la finale de la saison 4

Et il semble que la prochaine version des épisodes sera la plus tranchée à ce jour, car Noah Schnapp, qui joue Will Byers dans la série, a taquiné plusieurs morts dans une récente interview.

Pesant sur la conversation entourant le sort des personnages, Ross Duffer a déclaré à Variety que c’était une « saison plus sombre » et que les fans devraient être « préoccupés ».

« J’espère que c’est en quelque sorte le sens, car c’est une saison plus sombre et les enfants ne sont plus des enfants. Et il y a une sorte de sentiment inquiétant que les choses pourraient ne pas bien se passer. Maintenant, qu’ils le fassent [die] ou pas, vous devrez regarder. »