Le créateur de Star Trek Gene Roddenberry commémoré le 100e anniversaire

Star Trek créateur Gène Roddenberry a été commémoré aujourd’hui ce qui aurait été son 100e anniversaire. Cette année marque également le 30e anniversaire de la mort de Roddenberry, mais avec cinq nouveaux Star Trek série en cours de production pour renforcer le service de streaming de Paramount + et plus à venir, son héritage n’a jamais été aussi vivant qu’il ne l’est actuellement. Cela n’a cependant pas toujours été le cas, comme lorsque Star Trek Entreprise a pris fin en 2005, il n’y avait aucun plan pour l’avenir Star Trek projets en place. Cependant, parler à ComicBook.com pour marquer le centenaire de son père, son fils Rod Roddenberry a expliqué qu’en ce qui le concernait, il ne faisait aucun doute que la franchise ferait un retour à un moment donné.

« Je ne doutais pas à 100% que cela reviendrait, mais ce n’est pas parce que je suis un grand penseur ou que je savais quelque chose que les gens ne savaient pas », a déclaré Roddenberry. « La seule chose que je savais, c’est ce que je pense que la plupart des fans savaient, c’est Star Trek a un message bien trop important pour qu’il disparaisse un jour. Il avait beaucoup à dire dans les années 60 quand il est sorti, et malheureusement, il a encore beaucoup à dire aujourd’hui. »

Même si les droits de l’émission appartiennent à ViacomCBS, Roddenberry, via Roddenberry Entertainment, agit en tant que producteur sur toutes les nouvelles émissions de Star Trek en développement et il estime qu’il est de son devoir de maintenir l’objectif principal de l’émission de son père. dans toutes les nouvelles itérations de la franchise.

« J’attache le nom Roddenberry à toutes nos entités parce que je suis très fier de mon père et du nom et de ce que le nom représente », a-t-il poursuivi. « Le nom représente les idées inculquées dans Star Trek. La philosophie de base de tout Star Trek est la philosophie IDIC, une diversité infinie à partir de combinaisons infinies. Et l’idée est d’apprécier vraiment tout ce qui est différent, à la fois dans la forme et dans la pensée et l’idée.

« L’équipage de l’Enterprise et les vaisseaux de la Fédération, ils ne sont pas là-bas à la recherche d’extraterrestres à l’allure étrange », expliqua-t-il. « Ils recherchent des créatures qui vivent dans notre galaxie qui regardent l’univers d’une manière unique et une perspective unique parce que nous sommes à un point, l’humanité est à un point de son développement, où nous avons appris qu’il est nouveau les idées, ce sont les choses à partir desquelles nous grandissons et évoluons intellectuellement. Donc, trouver des choses qui regardent les choses différemment de nous, c’est la mine d’or. C’est la quête. C’est ainsi que nous pouvons grandir. Même si nous ne le faisons pas. d’accord avec eux, nous mettons un cran dans notre évolution intellectuelle quant à la façon dont nous pouvons nous améliorer. Et c’est donc ce que moi, le fils de Gene Roddenberry, j’essaie de garantir dans Star Trek. «

Roddenberry a également expliqué qu’au cours de sa jeunesse, il n’avait jamais vraiment saisi la portée de Star Trek jusqu’à ce qu’il accompagne son père à une convention en 1991, juste avant la mort de Gene Roddenberry.

Il a dit: « » Je me souviens qu’ils ont amené mon père sur scène. Il était en fauteuil roulant et c’est moi qui l’ai fait sortir. Et j’avais juste l’air d’un gamin punk. Et le faire sortir dans cette pièce, remplie de gens qui se sont levés instantanément et lui ont fait une ovation debout, a été un moment très choquant pour moi. J’étais allé à des conventions. Je savais que les gens aimaient Star Trek. J’avais vu quelques Star Trek, mais j’étais peut-être plus un gars de Star Wars. Je n’ai pas compris. Mais je considère ce moment comme un moment de merde sacré, un peu comme, ‘Qu’est-ce que je rate?’ Que c’était incroyablement puissant. »

Après la mort de son père, Roddenberry a utilisé Star Trek pour établir un lien avec son père, un voyage qui a été vu dans le Trek Nation documentaire en 2010. « Je me souviens avoir réalisé que Kirk était en quelque sorte la version jeune de mon père, un peu plus un bretteur et un homme à femmes, peut-être pourrait-il jeter un coup de poing. Et puis 25 ans plus tard, mon père ayant vieilli 25 ans, nous avons eu le diplomate Picard qui était beaucoup plus intéressé à parvenir à une résolution pacifique et à discuter. »

L’interview complète de Rod Roddenberry peut être visionnée sur ComicBook.com, tandis que sur Twitter, la NASA était l’une des nombreuses à commémorer l’anniversaire du créateur de l’une des propriétés les plus influentes de l’histoire de la science-fiction. Vous pouvez en lire quelques-uns ci-dessous.

Dans @Star Trek, Gene Roddenberry a montré un avenir où des individus de différents horizons travaillent ensemble pour explorer, quelque chose que nous nous efforçons de faire aujourd’hui avec vous. Rejoignez-nous pour célébrer son 100e anniversaire en publiant un selfie de salut vulcain tagué #Roddenberry100. ?? pic.twitter.com/jDAVpzJkiH – NASA (@NASA) 18 août 2021

Star Trek Next Gen a réuni ma famille chaque semaine pendant 1 heure pour regarder les aventures se dérouler. Aujourd’hui, je suis toujours un grand fan ! Alors joyeux anniversaire Gene Roddenberry 🎉 #Roddenberry100 ?? #Star Trekpic.twitter.com/s9JF6ewJGz – Blog VintageInn (@BlogVintageInn) 19 août 2021

Parfois, il suffit d’entendre une citation de Gene Roddenberry pour s’accrocher à un peu d’optimisme – surtout lorsqu’elle est lue par @WhoopiGoldberg#talkTREKhttps://t.co/JZfKL6H8vz – Fangasme (@FangasmSPN) 18 août 2021

On ne remerciera jamais assez cet homme. Joyeux 100e anniversaire à Gene Roddenberry. « Ce n’est pas fini ; tout n’a pas été inventé ; l’aventure humaine ne fait que commencer. #Star Trek#baguette ?? pic.twitter.com/Vb4PFXqJh1 – Pod de découverte de Star Trek (@startrekpod) 19 août 2021

Se souvenir de Gene Roddenberry à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire. Merci pour Star Trek Gene ! J’espère que nous arriverons dans ce monde. (photo de Starlog Magazine) pic.twitter.com/wgcnJHS8Wd – startrekeire (@startrekeire) 19 août 2021

Aujourd’hui, nous célébrons la vie et l’héritage de Gene @Roddenberry à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire. Aidez-nous à célébrer en partageant ce #Star Trek signifie pour vous. ?? #StarTrekFamille#Roddenberry100pic.twitter.com/VlWiAer5bF – Star Trek (@StarTrek) 19 août 2021

