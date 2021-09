Le créateur de « Squid Game » révèle s’il y aura une deuxième saison

L’ère de la suprématie anglophone sur Netflix est révolue, avec « Squid Game » l’une des productions les plus populaires du sommet mondial de la plateforme depuis sa première sur la plateforme la semaine dernière. Ce drame coréen raconte l’histoire d’un groupe de personnes qui vivent au bord de leurs dettes, alors elles sont recrutées pour participer à une série de jeux pour enfants, qui ont des rebondissements très meurtriers.

« Squid Game » a connu une popularité explosive qui est surprenante pour une production qui n’est pas à l’origine parlée en anglais. Avec seulement neuf épisodes, sa nouvelle légion de fans en est venue à se demander s’il y aura une possibilité de voir une deuxième saison sur la plateforme.

« Je n’ai pas de plans bien élaborés pour » Squid Game 2 « , a déclaré Hwang Dong-hyuk, producteur et réalisateur des neuf épisodes de la série, lors d’une conversation avec Variety. « C’est fatiguant d’y penser, mais si je le faisais, je ne serais certainement pas seul. J’envisage d’utiliser une salle d’écrivains et j’aurais plusieurs réalisateurs expérimentés. »

Après la première de « Squid Game » sur Netflix, la série a fait l’objet de comparaisons avec des interprètes asiatiques tels que « Battle Royale », « As The Gods Will » ou encore des références occidentales telles que « The Hunger Games ». Bien que de telles comparaisons soient reconnues par Hwang lui-même, il a certainement préféré ne pas leur accorder trop d’importance.

« J’admets volontiers que j’ai été grandement inspiré par les bandes dessinées et l’animation japonaises au fil des ans. Quand j’ai commencé, j’avais moi-même des problèmes financiers et j’ai passé beaucoup de temps dans les cafés à lire des bandes dessinées comme ‘Battle Royale’ et ‘Liar Game’ « , a commenté Hwang.

Le créateur de la série souligne qu’il a passé une grande partie de son temps à réfléchir à la façon dont il pourrait gérer ces types de jeux, mais les trouvant trop compliqués, il a décidé d’utiliser des jeux pour enfants dans sa propre création. Selon les données fournies par FlixPatrol, « Squid Game » a réussi à s’établir en premier lieu des reproductions dans des pays comme le Mexique, l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Japon, le Brésil et la Corée du Sud elle-même.