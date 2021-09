Le créateur de Sopranos pense que faire ses débuts sur The Many Saints of Newark sur HBO Max est «horrible»

Les Sopranos l’écrivain David Chase n’est pas content du prochain film prequel, Les nombreux saints de Newark, allant directement à HBO Max aux côtés des cinémas. Comme de nombreux réalisateurs, scénaristes et créateurs cinématographiques, Chase explique qu’il s’est senti aveuglé par le changement soudain du plan de sortie et qu’il n’aurait peut-être même pas accepté le poste s’il avait su que ce serait le cas.

« Je ne pense pas, franchement, que j’aurais accepté le poste si j’avais su que ce serait une sortie au jour le jour. Je pense que c’est affreux. »

Oh cher. David Chase a expliqué plus en détail sa position, estimant qu’il avait voulu Les nombreux saints de Newark pour s’éloigner de la présentation sur petit écran de son prédécesseur et passer au grand écran. Bien sûr, avec une sortie simultanée en streaming, ses intentions pour le projet ont maintenant été massivement édulcorées.

« Extrêmement en colère, et je le suis toujours. Je veux dire, je ne sais pas à quel point tu te lances là-dedans, tu sais, comme… d’accord. Si j’étais… l’un de ces gars, si l’un de ces cadres était assis ici et je devais commencer à pisser et à gémir à ce sujet, ils diraient, vous savez, il y a 17 autres films qui ont le même problème. Que pourrions-nous faire? Covid! Eh bien, je sais, mais ces 16 autres films n’ont pas ‘ t commencer comme une émission de télévision. Ils n’ont pas à se débarrasser de cette image télévisée avant d’amener les gens au théâtre. Mais nous le faisons. Et c’est là que nous en sommes. Les gens devraient aller le voir dans un théâtre. Il a été conçu être un film. C’était… c’est beau comme film. Je n’aurais jamais pensé que ce serait de retour sur HBO. Jamais. «

Chase est naturellement contrarié par le changement de version, et il est loin d’être le seul grand nom à avoir réagi aussi catégoriquement contre la stratégie. Finalement, c’est son co-scénariste Lawrence Konner qui l’a convaincu de retourner dans le monde de Les Sopranos.

« J’aurais pu m’en aller, oui, mais il y avait une partie de cette histoire où mon partenaire Lawrence disait allez, mettons-nous au travail. Faisons quelque chose, faisons quelque chose, faisons quelque chose. Ce sera bon pour vous. Maintenant, vous en éloignez-vous ? Je ne sais pas.

Réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase et Lawrence Konner, Les nombreux saints de Newark précédera la série policière à grand succès de David Chase, Les Sopranos, donnant un aperçu des années de formation du gangster bien-aimé du New Jersey. Le projet a rassemblé une distribution stellaire qui comprend Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro et Ray Liotta.

Jon Bernthal (The Walking Dead, Le Punisher) incarnera Giovanni Francis « Johnny Boy » Soprano, le père du patron du crime Tony Soprano, interprété à l’origine par Joseph Siravo dans six épisodes du drame HBO avec Vera Farmiga (Les disparus, la conjuration) avec la femme de Giovanni et la mère de Tony, Livia Soprano, dans un rôle joué à l’origine par Nancy Marchand.

Tout comme de nombreux projets de mâts de tente récents, Les nombreux saints de Newark a subi une série de retards et sortira désormais en salles le 1er octobre 2021, ainsi qu’une sortie simultanée d’un mois sur le service de streaming HBO Max. Mais, si vous le voyez, ne mentionnez pas cette deuxième partie à David Chase. Cela nous vient de Deadline.

