Le créateur de Sopranos confirme le véritable destin de Tony dans le final de la série emblématique

Un moment emblématique, Les Sopranos les fans ont crié à l’unisson devant leur téléviseur lorsque la dernière scène de la finale de la série a vu Tony et Carmela Soprano prendre un repas dans un restaurant lorsque quelqu’un est entré et que l’écran est devenu noir, laissant le sort du chef de famille mafieux incertain. Alors que le sujet fait l’objet de spéculations depuis, et avec l’arrivée de Les nombreux saints de Newark, le créateur de la série, David Chase, a profité de l’occasion pour expliquer exactement ce qui est arrivé à Tony lorsque l’écran est tombé dans l’obscurité et comment le résultat a toujours été son plan, même si la fin de la coupe au noir ne l’a pas été.

Lorsqu’on lui a demandé dans une longue entrevue avec Le journaliste hollywoodien d’avoir mentionné précédemment qu’il avait la scène finale en tête depuis des années, David Chase dit que ce n’était pas aussi simple que cela. « Parce que la scène que j’avais en tête n’était pas cette scène. Je ne pensais pas non plus à passer au noir. J’avais une scène dans laquelle Tony revient d’une réunion à New York dans sa voiture. Au début de chaque spectacle, il est venu de New York dans le New Jersey, et la dernière scène pourrait être qu’il revienne du New Jersey à New York pour une réunion au cours de laquelle il allait être tué. »

Interrogé sur la fin réelle, Chase a expliqué: « Mais je pense que j’avais cette idée – je conduisais sur Ocean Park Boulevard près de l’aéroport et j’ai vu un petit restaurant. C’était un peu comme une cabane qui servait le petit déjeuner. Et pour une raison quelconque, j’ai pensé : » Tony devrait l’avoir dans un endroit comme ça. » Pourquoi ? Je ne sais pas. C’était, genre, deux ans avant. «

Avec tout le monde obsédé par la scène finale, cela ne dérangeait pas Chase que les gens en parlent, même si cela l’ennuyait que tant de gens veuillent réellement voir Tony mourir à l’écran.

« Je n’avais aucune idée que cela causerait tant de choses – je veux dire, j’oublie ce qui se passait en Irak ou ailleurs; Londres avait été bombardée! Personne n’en parlait; ils parlaient des Sopranos. C’était un peu incroyable pour moi . Mais je n’avais aucune idée que ce serait autant de tumulte. Et était-ce ennuyeux ? Ce qui était ennuyeux, c’était le nombre de personnes qui voulaient voir Tony tué. Cela me dérangeait. Ils voulaient savoir que Tony avait été tué. Ils voulaient voir lui faire face en linguini, tu sais ? Et j’ai juste pensé : « Mon Dieu, tu as regardé ce type pendant sept ans et je sais que c’est un criminel. Mais ne me dis pas que tu ne l’aimes pas d’une manière ou d’une autre, ne me dis pas que tu n’es pas de son côté d’une manière ou d’une autre. Et maintenant tu veux le voir tué ? Vous voulez que justice soit faite ? Tu es un criminel après avoir regardé cette merde pendant sept ans. « Ça m’a dérangé, ouais. »

Au moins toutes ces personnes croyant que Tony aurait pu d’une manière ou d’une autre réussir à éviter le coup était clairement allumé à la fin de la série, la vérité est maintenant là et le « criminel adorable » a effectivement rencontré son créateur pendant ce repas fatidique. Avec Les nombreux saints de Newark semblant maintenant avoir mis en place une nouvelle série sur la jeunesse de Tony et de ceux qui l’entourent, nous savons où son histoire a commencé et comment elle s’est terminée, mais ce qui s’est passé entre les deux est une toute nouvelle histoire à raconter. Cette histoire provient du Hollywood Reporter.

Sujets : Les Soprano