Le créateur de «Silent Hill» partage son art conceptuel pour son prochain match

Le créateur de « Silent Hill » et développeur prolifique de jeux, Keiichiro Toyama, a partagé de nouvelles informations et de l’art conceptuel sur son prochain projet.

Toyama a révélé lundi un premier aperçu d’un possible jeu de son nouveau Bokeh Game Studio par vidéo. 15 février. Le jeu sera le premier depuis votre départ Sony Interactive Entertainment l’année dernière après 20 ans dans l’entreprise.

Toyama a partagé dans la vidéo que le jeu verra probablement son retour à l’horreur: «Concernant notre premier match, j’ai plusieurs directions pour mes œuvres. Celui que j’ai pris est assez sombre, loin de mes titres les plus récents. « . L’art conceptuel effrayant partagé dans la vidéo montre des créatures ressemblant à des insectes, des visages humains divisés et bien plus encore.

« C’est comme si je retournais à mes racines, par exemple à l’horreur. »

Toyama a d’abord tease le prochain jeu en décembre de l’année dernière, affirmant qu’il inclurait des éléments d’action et d’aventure, ce qui en ferait un « Une expérience de divertissement plus large, plutôt qu’un jeu d’horreur hardcore ».